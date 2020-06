Phạm Hương phô cận cảnh vòng eo săn chắc 'khoe khéo' tăng 5kg, dẹp luôn tin đồn mang thai lần 2

Sáng sớm 20/6, dân tình náo loạn với mà khoe body của hoa hậu Phạm Hương sau thời gian dài ở ẩn, đóng cửa tài khoản mạng xã hội

Trên trang Instagram story mới đây, Phạm Hương đã chia sẻ khoảnh khắc mới vận động thể thao xong. Cô quay cận cảnh vòng 2 vẫn cùng săn chắc, thon gọn.



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tiết lộ; "Đây là tôi sau khi nghỉ vì dịch và tăng 5kg. Đang tìm lại cơ múi cho bằng chị bằng em rồi nha". Ai cũng hiểu, động thai "khoe khéo" tăng 5kg sau nghỉ dịch nhưng ý nghĩa đằng sau là đáp trả lại tin đồn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tiết lộ; "Đây là tôi sau khi nghỉ vì dịch và tăng 5kg. Đang tìm lại cơ múi cho bằng chị bằng em rồi nha". Ai cũng hiểu, động thai "khoe khéo" tăng 5kg sau nghỉ dịch nhưng ý nghĩa đằng sau là đáp trả lại tin đồn mang thai lần 2.

Như vậy có thể khẳng định lí do Phạm Hương vắng bóng trong suốt thời gian qua không liên quan đến việc cô bí mật dưỡng thai mà có thể vì một lí do đặc biệt nào đó.



Cách đây vài ngày, Phạm Hương đã bất ngờ mở lại trang cá nhân sau khi xóa toàn bộ hình ảnh và ở ẩn trong 2 tháng. Phạm Hương khoe hình ảnh cận mặt tròn lên trông thấy khiến dân tình càng nghi ngờ cô đang mang thai lần 2.



Trước khi khóa trang Instagram, Phạm Hương khoe hình ảnh chụp chung với con trai Maximus, nàng hậu diện chiếc maxi dài nhưng chi tiết vòng 2 nhô lên lại rất đáng chú ý.

Trước khi khóa trang Instagram, hình ảnh Phạm Hương diện chiếc váy maxi dài làm dấy lên nghi vấn mang thai

Và gần đây nhất, Phạm Hương mới đăng tải bức ảnh toàn thân trong trang phục áo phông và quần jeans. Đây là lần đầu tiên cô chính thức khoe toàn bộ vóc dáng kể từ khi mở lại tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên nhiều người cho rằng đây có thể chỉ là ảnh cũ người đẹp đăng lên để cho thấy vóc dáng vẫn thon gọn.

