Những dấu hiệu chứng tỏ Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương sắp sửa ngược tơi bời?

Lên sóng ngày 27/9, phim Trung Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương nhanh chóng tạo nên sức hút nhờ dàn diễn viên trẻ trung toàn trai xinh gái đẹp cùng màn tương tác cực đỉnh của cặp đôi chính Viên Soái (La Vân Hi) và Giang Quân (Bạch Lộc).



Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh chuyện tình vừa ngọt ngào vừa đau thương của cặp thanh mai trúc mã Viên Soái (La Vân Hi) - Giang Quân (Bạch Lộc). Sau 10 năm xa cách, cặp đôi bất ngờ gặp lại, từ những tình huống tréo ngoe đã kéo họ ngày càng gần nhau hơn.

Đến thời điểm hiện tại, Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương đã đi được nửa chặng đường cùng màn đánh giá 8.0 trên bảng xếp hạng Douban. Tuy nhiên, sau nửa chặng đường toàn ngọt ngào, liệu báo tố cùng những phân cảnh ngươc tơi bời sẽ dồn lại ở nửa cuối phim. Không gì là không thể, đặc biệt khi khán giả còn liên tục đồn đoán dựa vào những 'hint' dưới đây:



Dàn diễn viên phụ chính thức 'ra sân'

Ngoài cặp đôi chính, phim còn có dàn diễn viên phụ cực chất như Đỗ Lỗi (Cao Hãn Vũ), An Duy Lăng (vai Linda), Triệu Viên Viên (vai Kiều Na),... Những nhân vật này ngày càng phát triển và can thiệp vào mối quan hệ của Viên Soái và Giang Quân.

Trong mắt Đỗ Lỗi chỉ coi mình Viên Soái là đối thủ, chưa kể theo tuyến tình cảm Đỗ Lỗi sẽ phải lòng Giang Quân nên màn trạm chán giữa 2 anh chàng là điều không thể tránh khỏi. Chưa kể Đỗ Lỗi vốn là kẻ dã tâm, không từ thủ đoạn, nội tâm khó đoán, tàn nhẫn ác độc nên hứa hẹn sẽ còn nhiều phân cảnh gay gắt về sau.

Ngoài Đỗ Lỗi, nữ phụ Kiều Na (Triệu Viên Viên) cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Kiều Na là chuyên gia tài chính ngân hàng của MH, năng lực làm việc không phải dạng vừa và là cánh tay đắc lực của Viên Soái. Ngay từ đầu, Kiều Na đã không ưa Giang Quân, đặc biệt khi biết cô nàng là người trong lòng Viên Soái chắc chắn Kiều Na sẽ càng ghen ghét và tìm cách loại bỏ bởi cô ta cũng yêu thầm Viên Tổng.

Ngoài ra còn có nhân vật Linda - chị gái nuôi của Đỗ Lỗi nhưng lại yêu thầm em mình. Cô luôn bên cạnh chăm sóc Đỗ Lỗi, theo dõi sát sao những hành tung của anh chàng. Khi biết Đỗ Lỗi có tình cảm với Giang Quân, rất có thể Linda sẽ dùng thủ đoạn để kéo Đỗ Lỗi về bên mình.

Nhiều tình tiết gợi mở sóng gió

Phim không đi theo lối mòn thông thường cho các nhân vật nhanh chóng yêu đương mà để họ vượt qua các cung bậc tình cảm mới đến với nhau. Sau thời gian dài xa cách, Giang Quân không thể tiếp nhận được Viên Soái nên thường nổ ra những màn tranh khẩu, cà khịa.

Đến khi thành một đôi, chắc chắn Viên Soái và Giang Quân sẽ bị nam phụ, nữ phụ chia rẽ cùng hàng loạt 'vệ tinh' khác cũng như các âm mưu sóng gió thương trường, tình trường.



Tên phim đã dự báo trước mọi chuyện?

Liệu có đúng như tên phim đã dự báo, nửa đầu sẽ toàn mật ngọt còn nửa cuối toàn là đau thương? Bởi trải dài nửa đầu của phim toàn là những phân đoạn vui vẻ, ngọt ngào cùng màn tương tác đáng yêu giữa cặp chính. Điều này càng tạo ra tâm lý lo sợ cho người xem, liệu có phải bi kịch đang trực chờ phía trước?



Bên cạnh đó, quá nhiều tình tiết gay cấn được hé lộ trong trailer vẫn còn chưa lên sóng. Chắc chắn sẽ có những tình tiết ngược tâm khiến Giang Quân hiểu nhầm Viên Soái, từ âm mưu tình trường của anh chàng khiến Kiều Na cũng phải thốt lên: "Khi yêu cũng hèn mọn hệt tôi" hay câu nói đầy ẩn ý của Đỗ Lỗi: "Anh nghĩ xem trong mắt cô ấy, anh là kẻ xấu hay tôi là kẻ xấu".



Không gì có thể đoán trước, vì vậy hãy tiếp tục theo dõi Không gì có thể đoán trước, vì vậy hãy tiếp tục theo dõi Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương hiện đang được phát sóng vào tối các ngày thứ Hai, thứ Ba và Chủ Nhật hàng tuần trên iQIYI.





