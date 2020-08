HHVN2020 xuất hiện 'trùm ngoại ngữ' với thành tích IELTS 8.0 cực khủng, lại còn biết 2 thứ tiếng

Mới đây, trên fanpage chính thức của chương trình Hoa Hậu Việt Nam 2020, một dàn các ứng viên 'đáng gờm' đã được lên sóng. Nhìn chung, các thí sinh đều được đánh giá có ngoại hình dễ gây ấn tượng với khán giả. Trong số các thí sinh được công bố mới đây, nổi bật lên cái tên của Phan Lê Hoàng An, người đẹp sinh năm 2000 tới từ TP. HCM.

Ấn tượng đầu tiên về Hoàng An phải kể đến khuôn mặt góc cạnh, mũi cao và làn da nâu khỏe khoắn của cô nàng. Mới bước sang tuổi 20, Hoàng An đã sở hữu vòng eo con kiến cực chuẩn và ngoại hình bắt mắt. Sở hữu ngoại hình đáng mơ ước như vậy, nhưng Hoàng An còn gây chú ý với thành tích học tập cực khủng: cụ thể cô nàng từng là học sinh lớp Chuyên Anh từ thời THPT, đạt giả 3 môn Tiếng Anh cấp thành phố. Hiện, Hoàng An đang theo học ngành Quan hệ Quốc tế tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - thuộc trường ĐHQG TP. HCM.

Cuộc thi HHVN 2020 xuất hiện những thí sinh nổi bật

Đáng nói nhất, thí sinh này có thể giao tiếp tốt 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Điểm IELTS của Hoàng An là 8.0, kỹ năng nghe và đọc đạt 8.5 điểm, thành tích của cô vượt mặt luôn cả Hoa hậu Lương Thuỳ Linh. Được biết, thời điểm đăng quang Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam, Lương Thuỳ Linh có điểm IELTS 7.5. Với loạt thành tích khủng này, Hoàng An đến nay đã trở thành "thánh ngôn ngữ" trong Hoa Hậu Việt Nam 2020, được fan sắc đẹp đặt nhiều kỳ vọng trong mùa năm nay.

Phan Lê Hoàng An hiện là người đẹp sở hữu điểm IELTS cao nhất ở thời điểm dự thi cuộc thi sắc đẹp

Hình ảnh đời thường cực hút mắt của Hoàng An

Cô bạn từng có kinh nghiệm tham gia sàn diễn catwalk nên biểu cảm rất tự nhiên khi chụp hình

Theo Thùy Dương/SKCĐ