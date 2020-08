CĐM phẫn nộ cảnh bố ruột ném con xuống ghế tử vong, nhưng đáng chú ý nhất là hành động của người mẹ

Trang The Paper đưa tin, ngày 22/8 trên MXH Trung Quốc hiện đang lan truyền một đoạn video dài 7 giây ghi lại cảnh một người đang ông đang thẳng tay ném 1 đứa trẻ 2 tuổi xuống ghế liên tiếp. Hậu quả là bé đã tử vong ngay sau đó. Được biết người đàn ông này chính là bố ruột của đứa bé còn người đứng quay video lại chính là mẹ ruột.

Theo điều tra, vào ngày 20/8 một người đàn ông họ Lưu sống ở thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc sau khi say rượu thì liền trở về nhà. Tuy nhiên khi về đến nhà hắn đã xảy ra mâu thuẫn với bạn gái và dẫn đến cãi nhau. Nội dung mâu thuẫn chủ yếu xoay quanh việc tranh chấp nuôi con trai hơn 2 tuổi.

Đoạn clip 7 giây khiến CĐM dậy sóng

Trong lúc tức giận anh ta đã ném con trai 2 tuổi 6 tháng xuống ghế liên tiếp 2 lần, việc va đập mạnh khiến đứa trẻ gào khóc vì đau đớn. Lần ném thứ 2 đứa bé đã va vào ghế rồi rơi xuống đất. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đứa bé đã tử vong vào tối ngày 20/8 ngay sau khi được người dân giải cứu. Được biết, đứa bé đã tử vong và được chẩn đoán là chấn thương đầu, phù não lan rộng và chấn thương sọ não.





Đáng chú ý là trong lúc gã đàn ông này đem con ra trút giận thì mẹ ruột của đứa bé vẫn bình thản đứng bên cạnh quay video. Người phụ nữ này không hề có ý định can ngăn hành động tàn nhẫn của đối phương, mặc cho hắn đang hành hạ con ruột của chính mình.

Hành vi nhẫn tâm của người cha với con trai 2 tuổi của mình

Đoạn clip đã ngay lập tức khiến CĐM xứ Trung dậy sóng, dư luận đang lên án với hành vi tàn nhẫn của người đàn ông trong clip này, và hiển nhiên người quay video cũng phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật

Tuy nhiên theo trang ETToday đưa tin, trước mắt địa phương này đã sắp xếp một cho người phụ nữ này gặp một nhà tâm lý học để làm rõ vấn đề về tâm lý. Cơ quan chức năng từ chối cung cấp động cơ quay video và lý do không ngăn cản lên Lưu ra tay hành hạ đứa trẻ vì đang trong quá trình điều tra.

Hiện tên Lưu này đã bị bắt giữ theo luật hình sự và công an đã vào cuộc để điều tra làm rõ.





Your browser does not support HTML5 video.

Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh đã được tìm thấy

Theo Phương Hoa/SKCĐ