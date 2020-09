Phẫn nộ cảnh cha ruột đang nằm võng, nghịch tử say xỉn ném thẳng can xăng vào người thiêu sống

Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang ngày 13/9 cho biết đang điều tra làm rõ vụ con trai dùng xăng phóng hỏa đốt cha ruột phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11/9, Nguyễn Mến Em (30 tuổi; ngụ xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi với cha ruột của mình là ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi; ngụ cùng địa phương).

Sau đó, Mến Em lấy 1 can nhựa (loại 10l) bên trong còn khoảng 3l xăng, đổ 1 ít xuống nền ximăng ở giữa thềm nhà rồi bật lửa với ý định đốt thì ông Lượm thách thức, bất ngờ Mến Em hất can xăng về hướng ông Lượm đang nằm võng gần đó.

Đối tượng Nguyễn Mến Em

Thấy ngọn lửa bén lên người ông Lượm nên con rể ông Lượm là anh Lê Văn Linh cùng Mến Em vội vàng dập lửa và đưa ông Lượm đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Sự việc khiến ông Lượm bị bỏng xăng toàn thân trên 71% cơ thể ở cấp độ II, III; hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Làm việc với công an, Mến Em khai nhận do bản thân và mẹ hay bị ông Lượm chửi mắng nên bực tức, thêm việc đã có uống bia dẫn đến không kiềm chế được hành vi. Mến Em dự định đổ xăng đốt để hù dọa cha mình nhưng khi ông Lượm thách thức, Mến Em đã hất can xăng về hướng ông Lượm dẫn đến việ ông bị lửa bén bốc cháy.

Cơ quan công an cho hay, hiện chưa bắt giữ Mến Em vì ông Lượm vẫn chưa có đơn yêu cầu xử lí hình sự đối với người con này, nên cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè cho gia đình bảo lãnh Mến Em; đồng thời củng cố hồ sơ xử lí theo đúng quy định của Pháp luật

Theo Thùy Dương/SKCĐ