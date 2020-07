Sáng nhất MXH hôm nay: Girl xinh bị ném đá sấp mặt vì hành động... quẹt trộm bánh sinh nhật bàn bên

Cả ngày hôm nay, trên mạng xã hội xôn xao về đoạn clip chia sẻ cảnh cô gái khá xinh xắn nhưng lại có hành động vô cùng kém duyên.

Cụ thể, cô gái này ăn mặc khá thời thượng, ngồi trong nhà hàng với bạn. Bàn bên cạnh được ngăn cách bằng một tấm lưới sắt, bên trên có bày cả bánh sinh nhật có vẻ như đang chuẩn bị tổ chức cho một người bạn trong bàn.

Cô gái này đã thản nhiên dùng tay luồn qua tấm lưới sắt, quẹt trộm bánh sinh nhật bàn bên.



Tuy nhiên, điều bất ngờ là cô gái này đã thản nhiên dùng tay luồn qua tấm lưới sắt, quẹt trộm bánh sinh nhật bàn bên, cho vào mồm ăn với thái độ vô cùng thích thú. Điều đáng nói, nhân vật chính trong clip và những người ngồi bàn bên cạnh không hề quen biết gì nhau, chiếc bánh còn chưa được thổi nến.



Girl xinh còn tiếp tục lặp lại hành động kém duyên của mình, đủng đỉnh liếm láp và khoái chí khi được người đối diện quay lại. Thế nhưng, sau hai lần quẹt trộm bánh và chưa có ý định dừng lại, cô gái đã bị phát hiện và chiếc bánh được người bàn bên chuyển sang chỗ khác.

Cô gái quẹt trộm bánh 2 lần liên tiếp.



Điều khiến nhiều người khó chịu đó là, thay vì cảm thấy xấu hổ hay xin lỗi bàn bên, cô gái này lại tiếp tục liếm ngón tay dính kem của mình, cười khoái chí như để chứng minh rằng việc làm của mình rất hài hước.



Ngay khi được đăng tải, đoạn Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Đa số mọi người đều cảm thấy tức giận và 'ném đá' không thương tiếc hành đồng kém duyên của cô gái. Họ khẳng định hành động của cô vô cùng bất lịch sự, chả hề hài hước một tí nào.

Cô gái bị chế ảnh và chia sẻ khắp MXH.



Thậm chí, không ít bình luận chỉ trích cô gái xinh xắn, ăn mặc sành điệu nhưng hành động lại quá tồi tệ. Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ, kéo về nhiều lượt bình luận trái chiều.

Đoạn video được chia sẻ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ