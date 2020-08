Nữ giúp việc nhổ nước bọt vào bình sữa của con chủ nhà khiến dân mạng bức xúc

Trên trang Coconuts vừa đưa tin, một người phụ nữ ở Hong Kong trong lúc pha sữa cho con của chủ nhà đã có những hành vi gây bức xúc trong xã hội

Trong đoạn clip cho ghi lại hình ảnh một người phụ nữ là giúp việc của gia đình , đang pha một bình sữa cho Trẻ sơ sinh . Sau khi đã múc sữa xong người này liền thản nhiên nhổ nước bọt vào bình rồi mới đem cho đứa trẻ uống. Nhiều người cho rằng hành động này của người giúp việc chính là xuất phát từ lòng thù hằn với chủ nhà.

Theo thông tin được biết, người phụ nữ này đến từ Indonesia và hiện nay đã bị chủ nhà cho nghỉ việc. Cư dân mạng bày tỏ thái độ bức xúc thậm chí là ghê tởm đối với hành động này, bởi hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Hành động đáng lên án của người giúp việc

Một số người nói rằng kể cả người phụ nữ này có không hài lòng với chủ nhà thì cũng không nên làm như vậy với một em bé. Hồi tháng 6, Liên đoàn Người giúp việc châu Á ở Hong Kong cho biết, những người giúp việc là một bộ phận đang gặp khó khăn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Nhiều gia đình không cho họ có ngày nghỉ cuối tuần vì sợ họ sẽ đi ra ngoài rồi mang bệnh về nhà. Do đó những mâu thuẫn giữa chủ nhà và người giúp việc ngày càng tăng cao. Ở Hong Kong hiện nay có khoảng 400.000 nghìn người làm nghề giúp việc, những người này chủ yếu đến từ Philipines và Indonesia, thường phải làm việc nhiều giờ và bị bóc lột sức lao động.

Tháng 6/2020, một người giúp việc đến từ Indonesia đã bị phạt tù vì cho hóa dược tổng hợp vào thức ăn của chủ nhà khiến chủ nhà cùng con trai phải nhập viện, đây là một hành động thực sự đáng lên án trong xã hội hiện nay.

Theo Phương Hoa/SKCĐ