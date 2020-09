Phẫn nộ cảnh mẹ mải đi Bar với bạn, bỏ quên 2 con gái trong xe suốt 15 tiếng khiến các bé tử vong

Một người phụ nữ tên Maria Takeuchi, 26 tuổi, TP Takamatsu, tỉnh Kagawa – Nhật Bản đã bị bắt vào hôm 4/9 vì đã để 2 con gái của mình trong xe hơi suốt 15 tiếng đồng hồ. Khi được phát hiện, hai bé là Mayuri, 6 tuổi và bé Yurie, 3 tuổi đã hôn mê bất tỉnh và tử vong tại Bệnh viện ngay sau đó.

Theo tờ Japan Times đưa tin, Takeuchi đã đến ít nhất 3 quán Bar khác nhau để uống rượu cùng với một người đàn ông khác.

Hiện trường nơi chiếc xe được đậu tại bãi gửi xe

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy các bé tử vong do mất nước và sốc nhiệt. Nhiệt độ ghi nhận trong ngày tại TP Takamatsu hôm 3/9 là vào khoảng 37,6 độ C.

Cảnh sát nghi ngờ Takeuchi bỏ lại các con trong xe hơi tại bãi giữ xe từ khoảng 21h ngày 2/9. Sau khi uống rượu đến rạng sáng ngày 3/9, người phụ nữ này mới quay lại xe hơi và thấy các con nằm bất động trên ghế sau. Thế nhưng phải đến trưa 3/9 cô ta mới gọi xe cấp cứu. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra xem người mẹ này đã làm gì trong khoảng thời gian lâu như vậy.

Khi các nhân viên cảnh sát và cứu hộ đến hiện trường, Takeuchi nói cô ta rời xe khoảng 2 tiếng vì cần đi vệ sinh do mắc bệnh mạn tính. Cảnh sát cho rằng cô này đã nói dối để nhằm che đậy hành vi nhẫn tâm của mình. Bên trong xe tìm thấy được một chai nước đã uống một nửa và một túi bánh mì đang ăn dở.

