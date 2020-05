Phẫn nộ clip mẹ kế bóp cổ, đánh đập dã man con chồng vì... không chịu ngủ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cháu bé bị bạo hành dã man gây phẫn nộ.

Theo nội dung đoạn clip, một bé trai khoảng 4-5 tuổi nằm dưới nền nhà bị người phụ nữ khoảng 30 tuổi bóp cổ, đánh đập. Mặc cho cháu bé khóc thét vì đau đớn, người phụ nữ vẫn không động lòng mà nhấc cả người cháu bé lên rồi đánh tới tấp vào mặt và đầu của cháu bé.

Sau một hồi đánh đập bằng tay, người phụ nữ nằm xuống đất tiếp tục dùng chân đạp vào người bé trai. Lúc sau, người này ngồi dậy và quát: "Ngủ giùm tao đi, câm mồm tao coi". Nói xong câu này, người phụ nữ vung tay giáng cú tát cực mạnh vào mặt bé trai.

Đoạn cuối clip, người phụ nữ còn tàn nhẫn dùng chân đạp vào phần bụng của cháu bé.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông ngồi phía trước cửa nhà và giọng một cô gái nhưng không có ai ngăn cản sự việc bạo hành trẻ em này.

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip trên đã gây phẫn nộ cộng đồng mạng. Chỉ trong thời gian ngắn clip đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và tương tác, thể hiện sự phẫn nộ.

Người đăng tải video lên mạng xã hội cho biết, người phụ nữ có hành vi bạo hành bé trai chính là mẹ kế của cậu bé.

Theo nguồn tin của Báo Phụ Nữ TP.HCM, sự việc xảy ra tại xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương . Hiện lãnh đạo công an xã An Bình đang làm rõ thông tin vụ việc trong clip trên mạng xã hội.

Còn ông Võ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã An Bình thông tin trên báo Tiền Phong, các đơn vị liên quan đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ người phụ nữ bạo hành bé trai để lấy lời khai của những người liên quan nhằm xử lý theo quy định của Pháp luật . Người đàn ông xuất hiện trong clip là cha và mẹ của cháu bé.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc...

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ