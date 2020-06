Phẫn nộ đoạn clip nhóm thanh niên mua vui bằng cách tạt nước `sấp mặt` vào người đi đường

Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày 26/6 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng . Có thể thấy, đoạn video được một người gần nơi xảy ra sự việc, thậm chí có quen biết và thân thiết với nhóm thanh niên này ghi lại.

Theo như những gì thấy được trong clip, "tranh thủ" cơn mưa lớn xảy ra chiều 26/6, các thanh niên đã mang các loại thùng lớn nhỏ và cả đồ hót rác ra hứng nước mưa, sau đó tạt những xô nước này vào người qua đường.

Không chỉ hành động phản cảm, các thanh niên này khi tạt trúng người còn còn cười to, nhảy cẫng lên vì thích thú.

Chưa dừng lại ở đó, một cư dân mạng nhanh tay nhanh mắt đã chụp được đoạn bình luận nói rằng, trong những thùng nước tạt vào người đi đường có cả nước tiểu của một trong số những thanh niên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại bình luận này đã bị người đăng tải video xóa đi.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Đa phần người xem tỏ ra phẫn nộ trước hành động thiếu ý thức của nhóm thanh niên. Thậm chí có người còn cho rằng việc này còn có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

"Mình là người hay giật mình khi đi xe. Gặp xô nước bị tạt này ai hay bị giật mình thì dễ bị loạng choạng tay lái, trời mưa trơn có khi cũng ngã ra đường thật. Chẳng hiểu sao mấy thanh niên này lại thấy việc này vui, mình trông mà thấy bức xúc." - tài khoản có tên D.L bình luận.

Hiện tại, đoạn clip này vẫn được chia sẻ rầm rộ và thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng.



