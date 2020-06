Phẫn nộ gã yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ

Mới đây, Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho hay đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Đối tượng Nguyễn Văn Dương (33 tuổi, ngụ xã Trí Quả, huyện Thuận Thành) bị khởi tố vì tội Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi.

Chị N.T.T., mẹ nạn nhân đau đớn kể lại chuyện

Trả lời PV báo Tiền phong, chị N.T.T. (46 tuổi, mẹ bé gái 13 tuổi) đau lòng kể lại hoàn cảnh gia đình . Chồng chị bị ảnh hưởng từ chất độc da cam do bố là thương binh, hiện đang hưởng trợ cấp, hằng ngày đi làm thuê. Chị T. cùng chồng sinh được 5 người con, trong đó một cháu trai bị đuối nước đã mất từ lâu. Còn 3 cháu gái bị ảnh hưởng từ bố nên trí tuệ kém, trong đó có cháu N.T.A (13 tuổi) đang học lớp 3, bị thiểu năng trí tuệ.

Ngày 8/4, anh chị đi làm, để A. cùng em trai nhỏ 5 tuổi cùng ở nhà trông nhau. Khi đi làm về, lúc tắm rửa cho các cháu, chị T. phát hiện A. không mặc quần lót, khi hỏi thì cháu kể "bị ướt" nên không mặc. Nghi có chuyện không hay, chị T. gặng hỏi con trai thì biết chuyện: hàng xóm Nguyễn Văn Dương sang chơi và ôm ấp cháu A. Theo đó, Dương sang nhà anh chị chơi, lợi dụng lúc người lớn vắng nhà đã mở phim đồi trụy cho cháu A. xem. Thừa cơ, gã yêu râu xanh sờ soạng người bé gái 13 tuổi, rồi lừa dẫn vào phòng ngủ và thực hiện hành vi giao cấu.

Chị T. kể sau khi biết chuyện chị có sang nhà Dương để nói chuyện, đề nghị gia đình họ xin lỗi nhưng không ai có ý kiến gì. Chị bưc xúc: "Đến ngày thứ 3, gia đình Dương lại thách thức. Buổi tối cùng ngày Dương còn sang nhà tôi lăng mạ, thách thức".

Phẫn nộ, gia đình chị làm đơn gửi công an huyện Thuận Thành, tố cáo hành vi của Nguyễn Văn Dương. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn, lấy lời khai, đưa bé A. đi giám định. Kết quả giám định xác nhận cháu bị rách màng trinh, và gã yêu râu xanh bị cơ quan công an tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi, hiện đang bị tạm giam.

Ảnh minh họa

Lúc này gia đình Dương có sang đề nghị nhà chị T. xin rút đơn, nhưng gia đình kiên quyết từ chối, mong muốn vụ việc được xử lý nghiêm. Về cháu A., sau vụ việc gây chấn động, em bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, thường xuyên cáu gắt. Em liên tục mơ ác mộng, đau đầu, phải qua ngủ với mẹ vì không chịu được. Chị T. đau xót kể: "Cháu không nói lên lời, khi nổi cáu lại đạp xe đi khắp nơi". Lãnh đạo UBND xã Trí Quả, huyện Thuận Thành cùng Hội Phụ nữ xã, huyện Thuận Thành đã tới nhà nạn nhân an ủi, động viên sau đó.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ