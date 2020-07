Phẫn nộ gã yêu râu xanh thú tính vào hẳn nhà bế trẻ hòng dâm ô

Ngày 19/7, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho hay đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối tượng Đàm Tiến H. (SN1987, trú tại xóm 8, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi Xâm hại người dưới 16 tuổi.





Đối tượng Đàm Tiến H.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 17/7, tại nhà chị C.T.L. (SN 1983, trú xóm Ba Giăng, xã Bản Ngoài, huyện Đại Từ). Khi đó con gái chị L. là cháu N.C.N.T. (SN 2010) đang ngồi chơi một mình trong nhà thì bất ngờ bị một gã đàn ông lạ mặt xông vào nhà, bế thốc đi.

Rất may lúc này có cháu gái tên Đ.N.Q.L. (SN 2006) qua nhà chơi, phát hiện hành động của gã yêu râu xanh thú tính nên đã hô hoán kêu cứu, nhờ người lớn giúp đỡ. Sợ bị phát hiện, đối tượng này đã thả cháu T. ra và bỏ chạy thục mạng. gia đình chị L. cùng người dân nhanh chóng truy đuổi đối tượng, tuy nhiên đi được khoảng trăm mét thì mất dấu nên đành trở về, báo tin cho cơ quan công ạ.

Nhận được tin báo, Công an xã Bản Ngoại và Công an huyện Đại Từ đã nhanh chóng xuống hiện trường làm việc, lấy lời khai nhân chứng. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirus mang BKS 20F1 – 566.34 bị bỏ lại cách nhà chị L. khoảng 40m. Nghi đây là xe của đối tượng bỏ lại nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở.

Qua điều tra, Công an huyện Đại Từ phát hiện nghi phạm dâm ô bé gái là đối tượng Đàm Tiến H. nên đã tiến hành bắt giữ. Hiện H. đang bị tạm giữ vì hành vi xâm hại tình dục với người dưới 16 tuổi, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Văn Pheng (SN 1993, trú tại thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vụ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Phiên tòa xét xử Pheng

Theo cáo trạng, khoảng 7h ngày 6/1, Hồ Văn Pheng bồng con sang nhà ông Hồ Tà Khưa ở cùng thôn chơi thì thấy nhiều cháu nhỏ cũng tụ tập ở đây chơi. Trong đó có cháu T. (SN 2012) đang chơi bắn bi cùng các bạn khác. Sau đó, Pheng bế con về nhà giao cho người thân trông coi rồi chuẩn bị 4 cái lồng bẫy để vào rừng bẫy sóc. Pheng cầm lồng quay lại nhà ông Khư rồi rủ cháu T.: “Đi bãy thú với chú rồi chú cho 5.000 đồng”.

Nghe thấy vậy, cháu T. hào hứng đồng ý đi theo Pheng, rồi đối tượng chở cháu tới khu vực đồi khe Liên Cho thuộc địa phận thôn Vùng Kho rồi đi vào một số địa điểm để đặt bãy sóc. Xong xuôi, Pheng nghĩ đến chuyện đồi bại với cháu T nên đã lại gần khống chế nạn nhân và cưỡng hiếp cháu bé trên ngọn đồi vắng người.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ