Phẫn nộ nam sinh cấp 2 đánh bạn dã man trong KTX: kẻ quay clip hả hê, thích thú

Bạo lực học đường vốn là vấn đề luôn gây nhức nhối trong dư luận. Nhưng sự việc mới đây xảy ra tại thị trấn Đồng Tỉnh, huyện Nghi Nam, thuộc thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã gây sự chú ý lớn trong cộng đồng bởi tính dã man của người tham gia, sự cam chịu của nạn nhân cùng với thái độ lặng thinh của người chứng kiến (Theo Weibo Việt Nam).

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 19 tháng 7, nhóm học sinh 2 – 3 em học sinh đã dùng chổi và chân đánh, tát, đạp liên tục vào một bạn học sinh sống cùng phòng ký túc xá. Tuy đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ kéo dài chưa đến 1 phút, nhưng cũng đủ để thấy các nam sinh này không buông tha nạn nhân, ngay cả khi cậu bé đã gục xuống giường.

Cậu bé bị bạn cùng phòng KTX đánh không dưới 2 lần (Ảnh cắt từ clip)

Đáng chú ý, dựa vào thực tế đoạn clip được ghép từ 2 cảnh nối tiếp nhau, do có sự khác nhau về góc quay và trang phục của nạn nhân, cộng đồng mạng đã suy đoán cậu bé đã bị các bạn đánh không chỉ một lần, và từ hành vi không phản kháng, họ cho rằng cậu bé đã không nhận được sự giúp đỡ nào của các bạn sống cùng ký túc xá khi sự việc xảy ra.

Ngay khi đoạn clip được tung ra, cảnh sát đã tham gia tìm hiểu và điều tra sự việc. Trước khi có kết quả cuối cùng, hiệu trưởng của trường cấp 2 này đã bị đình chỉ công tác. Để lại bình luận bên dưới bài đăng, người dùng mạng xã hội chia sẻ, ‘cậu bé này đã chịu bạo lực không chỉ về thể chất và tinh thần’, ‘cần nghiêm trị những kẻ tham gia và thích thú với nạn bạo lực học đường’, ‘cần nâng cao giáo dục cho học sinh ở các cấp học về vấn đề bạo lực học đường’, hay ‘cần có chế tài xử phạt thích đáng cho những hành vi này’.

Đoạn clip gây xôn xao:

