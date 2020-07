Phẫn nộ nhóm thanh niên thay nhau hiếp dâm bé gái 13 tuổi sau cuộc nhậu

Trước đó vào ngày 29/6, Công an TP. Hải Dương nhận được đơn trình báo của anh P.Q.Đ. (trú ở phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) về việc con gái của anh là cháu P.Y.N. đã bị một số thanh niên thay nhau hiếp dâm tại xã xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an TP. Hải Dương đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 11h ngày 27/6/2020, cháu N. có gặp gỡ và đi cùng nhóm các thanh niên gồm: Đ.T.A. (16 tuổi), N.V.K. (18 tuổi) cùng trú tại phường Tân Hưng; V.T.D.(16 tuổi); H.V.A (18 tuổi) cùng trú tại phường Cẩm Thượng tới nhà thanh niên P.V.T. (24 tuổi) trú tại xã Gia Xuyên chơi. Tại đây cả nhóm cùng nhau ăn cơm trưa và có uống bia rượu.

Đến khoảng 12h cùng ngày, cháu N. uống say nên đã nằm nghỉ ở tầng 1. Lợi dụng lúc N. đang say ngủ, T.A. đã bế em lên tầng 2 rồi cả nhóm thay nhau hiếp dâm bé gái 13 tuổi. Theo lời khai, ban đầu T.A. thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N., những người khác đứng xem, trong đó có đối tượng D. dùng điện thoại quay lại.

Sau đó, T. và V.A. đi xuống tầng 1, còn lại K. và D. đi vào phòng tầng 2. Sau khi T.A. thực hiện hành vi đồi bại với cháu N., D. và K. tiếp tục quan hệ với nạn nhân. T.A. cùng D. sau đó mặc quần áo lại cho N. rồi bế nạn nhân xuống tầng 1.

Đến 15h cùng ngày, cháu N. đi về nhà, sau đó nói cho gia đình biết sự việc. Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng. Hiện Công an TP. Hải Dương đã triệu tập những kẻ liên quan, đồng thời tịch thu một chiếc điện thoại di động iPhone 5 được cho là dùng để quay clip nóng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng tiếp nhận đơn tố cáo gia đình em N.T.K.L. (15 tuổi, trú huyện Nông Sơn) về việc em L. bị hiếp dâm tập thể. Vào tối 19/3, L. cùng bạn là N.T.T. (16 tuổi) đi chơi với 4 thiếu niên tên Quốc, Dương, Nhân và Toàn. Khi L. ngồi nói chuyện cùng Toàn, Quốc, Nhân thì Dương và T. đi bộ ra cách đó khoảng 50m trò chuyện.

Lúc này Toàn bất ngờ vật L. xuống đường. Khi nạn nhân cố gồng mình tháo chạy thì bị 3 thiếu niên chặn lại, sau đó kéo L. vào bãi cỏ bên đường rồi thay nhau hãm hiếp. Sau khi giở trò đồi bại, Toàn chở L. và T. về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Theo Linh Chi/SKCĐ