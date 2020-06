Phẫn nộ nữ sinh 15 tuổi giết mẹ giấu xác trong vali và thừa nhận đã có ý định này từ rất lâu

Do không thể liên lạc được với luật sư Trương Linh (46 tuổi, sống ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ) nên đồng nghiệp đã quyết định báo cảnh sát. Ngày 26/5, cảnh sát địa phương đến nhà riêng của luật sư Trương thì phát hiện cánh cửa căn hộ khóa trái, gọi không có ai trả lời.

Cảnh sát buộc phải phá cửa vào bên trong thì thấy con gái luật sư Trương là Dao Dao (15 tuổi) đang ở bên trong. Qua khám xét căn hộ, cảnh sát phát hiện một chiếc vali cỡ lớn có dấu hiệu lạ. Khi mở ra vali ra thì bàng hoàng phát hiện thi thể luật sư Trương.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác tổ chức khám nghiệm tử thi. Báo cáo ban đầu cho biết, bà Trương đã tử vong trước đó khoảng 2 ngày do ngạt thở cơ học. Trên cổ nạn nhân có xuất hiện vết bầm tím.

Thi thể bà Trương được đưa ra khỏi căn nhà

Sau bữa tối ngày 22/5, Dao Dao đề nghị mẹ để cô massage cho. Nhân lúc mẹ không để ý, Dao Dao đã siết cổ nạn nhân từ phía sau cho đến khi tử vong. Gây án xong, nữ sinh cho thi thể mẹ vào trong chiếc vali lớn và giấu trong nhà. Tuy nhiên, nữ sinh này không nói về lý do giết chết mẹ đẻ.

Hình ảnh thân thiết của hai mẹ con được đăng trên mạng xã hội

Thế nhưng, bà Trương cũng là một người mẹ nghiêm khắc. Dưới sự giáo dục của bà, Dao Dao đã trở thành đứa trẻ học giỏi, thi đỗ vào trường cấp 3 danh tiếng ở TP Thanh Đảo.



Nhưng Dao Dao ít nói, sống nội tâm, ít giao thiệp với mọi người xung quanh. Khi gặp mặt hàng xóm, nữ sinh này chỉ gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi luôn, không nói chuyện.

Một người hàng xóm thân thiết cho biết, luật sư Trương rất yêu quý và đặt nhiều kỳ vọng vào con gái. Do đó, việc học hành của Dao Dao luôn được bà ưu tiên hàng đầu. Lịch học của Dao Dao được xắp kín mít. Ngoài học ở trường, Dao Dao còn phải học đàn, hội họa và luôn có thành tích xuất sắc.

Liên quan đến vụ việc gây chấn động dư luận này, cảnh sát địa phương cho biết vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân. Do nữ sinh này là trẻ vị thành niên nên các thông tin chi tiết về vụ án được giữ kín.

