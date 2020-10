Phẫn nộ ông bố vũ phu đánh con gái bằng cần câu, dọa xích lại khi thấy con và vợ cũ đi ăn cùng nhau

Ngay khi đoạn clip được phát tán rộng rãi trên mạng, cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng khi thấy những hành vi bạo hành man rợ của ông bố. Theo nội dung đoạn clip ghi lại, ông bố này và mẹ cháu bé đã li dị, cô con gái ở cùng bố. Lần này, mẹ bé gái đón cháu ở cổng trường và đưa cháu đi ăn cháo thì bị ông bố phát hiện nên mới dẫn tới sự việc trên.

Trong diễn biến đoạn clip, ông bố liên tục tra hỏi con gái bằng giọng cục cằn khó nghe khiến bé rất sợ hãi. Hàng loạt những câu tra hỏi liên tục con gái mình về lí do tại sao lại gặp mẹ, trong khi bị bố nhiều lần ngăn cấm khiến người đàn ông càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Biết bố tức giận, bé gái không biết làm gì ngoài chắp tay, khóc lớn, tỏ vẻ sợ hãi và liên tục xin lỗi bố, hứa sẽ không có lần sau. Tuy nhiên, ông bố vẫn không động lòng, vẫn chửi bới và đỉnh điểm đã yêu cầu con gái nằm xuống giường, dùng cần câu đánh con rất mạnh.

Mỗi lần chiếc gậy hạ xuống là một lần bé gái khóc lóc, van vỉ mong bố sẽ rủ lòng thương nhưng đáng tiếc ông bố cầm thú đã mất đi lý trí. Không dừng lại ở việc đánh con ông bố này còn đi lấy dây xích với ý định xích cháu bé lại. Bé gái lại quỳ xuống van xin "bố đừng xích con nữa, con xin lỗi, con không cố ý".

Như lời bé buột miệng có vẻ như đây không phải lần đầu tiên người cha vũ phu này dùng xích trói bé như một cách răn dạy. Điều này càng khiến người xem thêm phẫn nộ bởi đây không phải cách dạy con hiệu quả, ngược lại còn khiến trẻ thơ sợ hãi, chấn thương tâm lý kéo dài.

Hình ảnh minh họa bạo hành trẻ em

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện ngay lập tức nhận được sự quan tâm của CĐM. Rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động và sự nhẫn tâm của ông bố. Bé gái rất ngoan ngoãn, lễ phép, đồng thời rất hiểu chuyện và không làm gì sai trong chuyện này. Tuy nhiên, ông bố lại tỏ ra là một người gia trưởng, áp đặt vào bé gái những suy nghĩ sai lệch.

"Nghe cháu xin tha và con không cố ý mà xót xa, thương cháu ngoan lễ phép"

"Bố mẹ ly dị nhau đã là 1 lỗi lớn đối với con cái rồi... con nó có quyền tự do và quan hệ giữa 2 tình thâm của 2 bên. Như thế này là ông bố không xứng là người bố mẫu mực..

"Trong mọi tình huống, em chúa ghét thằng nào đánh trẻ con, làm tổn thương chúng nó. Các con sống với bố mẹ mà lúc nào cũng sợ như sống với cọp".

"Cháu nó ngoan quá, bé mà nói được những câu như thế cháu rất thông minh, làm cha mẹ dạy con đừng làm thế. Sự việc không biết thế nào nhưng con đến chơi với mẹ thì không có tội", là những bình luận mà dân mạng để lại.

Hiện đoạn clip vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của CĐM.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ