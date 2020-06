Phẫn nộ vụ bé gái giúp việc 7 tuổi bị ông bà chủ tra tấn đến chết vì… làm mất con vẹt quý

Ông chủ tra tấn bé gái đến tử vong do làm mất con vẹt

Nghi ngờ đây là một vụ bạo hành dẫn đến án mạng, bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo sự việc đến cảnh sát địa phương. Cảnh sát vào cuộc và bắt giữ cặp vợ chồng này.

Tình trạng sử dụng lao động trẻ em bất hợp phát đang là vấn nạn nhức nhối tại Pakistan. Trước đó, tháng 6/2018, cặp vợ chồng một thẩm phán ở thủ đô Islamabad đã giam cầm bé gái 10 tuổi như một con vật. Thậm chí, cặp vợ chồng ác thủ còn đánh đập, đốt tay nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra vụ việc kinh hoàng đó là vì cô bé đã làm mất một cây chổi.

