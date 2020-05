Phản ứng của Facebook trước tin 'Mark Zuckerberg qua đời'

Theo Business Insider, mới đây, 2 website chuyên về nội dung châm biếm có trụ sở tại Australia là The Shovel và The Chaser đã đăng 2 bài viết có nội dung sai sự thật về CEO Mark Zuckerberg của Facebook.

Cụ thể, The Shovel đã viết rằng "Mark Zuckerberg - đã qua đời ở tuổi 36", còn bài trên The Chaser có tiêu đề "Zuckerberg là kẻ lạm dụng tình dục Trẻ em ".

Cố tình đăng tải những thông tin sai sự thật này và chia sẻ link lên mạng xã hội , 2 website này cho biết hộ đang muốn kiểm tra khả năng chống tin giả (fake news) của Facebook. Đây cũng là hành động đáp trả tuyên bố trước đó của Zuckerberg về việc "Facebook không nên làm trọng tài sự thật".

Đến nay, 2 bài viết sai sự thật về CEO Facebook vẫn chưa bị gỡ xuống, đại diện của mạng xã hội này hiện cũng chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan.

Tờ Business Insider nhận định, việc Facebook chưa gỡ bài viết của The Shovel và The Chaser nhiều khả năng là do cách mạng xã hội này xác định loại tin tức. Theo Tiêu chuẩn cộng đồng, mạng xã hội có thể phân loại giữa tin giả và tin châm biếm:

"Có một ranh giới giữa tin giả với nội dung châm biếm hoặc ý kiến. Vì những lý do này, chúng tôi không xóa một số tin giả khỏi Facebook, thay vào đó sẽ giảm đáng kể việc lan truyền bằng cách hiển thị nó ít hơn trong News Feed", một phát ngôn của Facebook trước đây có đoạn.

Trong một phát biểu gần đây, Zuckerberg gây xôn xao với phát ngôn: "Tôi không nghĩ rằng Facebook hay các nền tảng Internet nói chung nên là trọng tài của sự thật".

Zuckerberg nói với CNBC rằng Facebook sử dụng các bộ lọc thông tin độc lập, theo thời gian thực, kết hợp đội ngũ kiểm duyệt nội dung thường xuyên. Tuy nhiên, ông cho rằng các chương trình kiểm duyệt không cố gắng phân tích tính đúng sai ở các bài phát biểu hay tuyên bố mang tính chính trị . CEO này nhấn mạnh đây là vấn đề "nhạy cảm" mà các nền tảng xã hội như Facebook cần "tôn trọng".

"Các bài phát biểu chính trị là một trong những phần nhạy cảm nhất trong một nền dân chủ và mọi người sẽ tự cảm nhận những gì các chính trị gia nói".

Hồi tháng 10/2019, Facebook công bố cho phép các chính trị gia chạy quảng cáo trên mạng xã hội, ngay cả khi chúng bao gồm thông tin sai lệch. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm nay, mạng xã hội này từng gỡ một bài đăng liên quan đến virus corona từ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

"Vẫn có những giới hạn không thể vượt qua, kể cả chính trị gia. Không ai được phép sử dụng Facebook để gây ra bạo lực hoặc đăng thông tin sai lệch gây ảnh hưởng", Zuckerberg nói.

