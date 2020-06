Phản ứng của nhà trường sau vụ bé trai mầm non có hành vi 'người lớn' với bạn nữ cùng lớp

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai mầm non có hành vi 'người lớn' với một bạn nữ cùng lớp khiến nhiều bậc phụ huynh và dân mạng không khỏi hoang mang, phẫn nộ. Theo thông tin được đăng từ tài khoản facebook Đ.Q.T (chia sẻ bài viết của ghin dong thi), bé trai mầm non có hành động tụt quần bạn nữ và động chạm vùng nhạy cảm của cô bé khi cả lớp đang ngủ trưa. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ việc, lớp rất đông có khoảng hơn 20 em nhỏ đang nghỉ trưa nhưng lại không có mặt bất kì cô giáo nào.

Tài khoản trên viết: "Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu, các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trường trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm. Và chính 2 giáo viên chủ nhiệm đã nt này đây. Thời buổi bây giờ vẫn còn cho bé gái và bé trai ngủ chung. Lúc các cháu ngủ thì không có cô giáo trông nom. Một tháng mất 1.200.000 đồng tại trường mầm non L.X. trong đó gồm cả tiền trực trưa bù lương của các cô..."

Được biết, vụ việc trên xảy ra tại trường mầm non L.X. , huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau khi xảy ra vụ việc này, gia đình đã liên lạc với phía nhà trường đề nghị giải quyết, trả lời nhưng phía nhà trường lại có thái độ thờ ơ. Theo đó, vị phụ huynh trông thấy hình ảnh trên qua camera an ninh đã nhắn tin cho người phụ nữ có tài khoản facebook tên Đ.L. để nhắc nhở sự việc. Nhưng không ngờ, chị Đ.L. lại trả lời với thái độ dửng dưng: "Ôi, giờ trưa thấy học sinh ngủ rồi. Chị ít kiểm tra Cam, chỉ đi các lớp thôi. Để chị nhắc các cô chú ý". Không chỉ vậy, theo thông tin từ tài khoản Đ.Q.T, hiệu trưởng mầm non này còn có động thái gọi điện mắng người đã nhắn tin thông báo rồi nói những lời không xứng là một nhà giáo...

Hiện nhiều PV các báo đã tìm cách liên hệ với nhà trường nhưng vẫn chưa được phản hồi. Theo thông tin trên mạng xã hội của trường mầm non L.X, đây là một trường mầm non tư thục 'chất lượng cao', nhận trông các em nhỏ từ 12 tháng đến 5 tuổi. Trường mầm non này khẳng định mình giáo dục các bé theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với các giáo viên mầm non được bồi dưỡng chuyên môn sâu, tốt nghiệp các trường chuyên về giáo dục như Đại học Sư phạm Hải Phòng, trường Cao Đẳng mẫu giáo Trung ương (Khoa Giáo dục Mầm non)...

Theo Dân Trí , chuyên gia tâm lý Vũ Thu Hương, Khoa giáo dục tiểu học Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội chia sẻ cô cảm thấy 'kinh hoàng' sau khi biết được thông tin trên. Cô cho hay đây là bài học cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh cần kín đáo, tế nhị và cho con ngủ riêng từ sớm. Các bố mẹ hay có hành vi 'nhạy cảm' trước mặt con vì cho rằng con còn bé nên không biết gì, trong khi thực tế trẻ em có khả năng học tập và ghi nhớ rất nhanh. Cô Hương khuyến cáo: "Các con cần học thoát hiểm. Nghĩa là các bé gái trong trường hợp bị bạn bè sờ mó phải biết đẩy bạn ra và kêu lên. Các bé trai cũng cần được học: Không động chạm vào vùng kín của người khác."

Tuổi trẻ & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

