Phan Viết Tính chính thức lên tiếng: Đã ký giấy ly hôn nhưng chưa ra toà, phủ nhận việc đánh con

Danh tính và công việc của người chồng trong câu chuyện trên gần như đã được phơi bầy. Lần đầu tiên sau khi bị vợ tố, người chồng chính thức lên tiếng.



Trao đổi với Nhịp sống Việt qua điện thoại, Viết Tính cho hay anh không muốn phân bua về những thông tin mà vợ anh (chị M.M) đăng tải trên mạng xã hội. Bởi lẽ có thông tin đúng nhưng cũng có thông tin sai.

Cả hai đã ly hôn?

Trả lời phỏng vấn, người chồng bị tố vẫn một mực khẳng định chị M. là người cuồng ghen vì hai người đã ký giấy ly hôn. "Theo tôi, cô ấy không được phép ghen tuông vì chúng tôi từng đồng ý, kí vào giấy ly hôn cách đây từ rất lâu rồi. Tôi không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng khoảng gần một năm", Viết Tính nói.

Viết Tính trong clip bị vợ đánh ghen trên phố



Anh khẳng định thời điểm diễn ra clip đánh ghen, anh và vợ đã ký giấy ly hôn nhưng chưa ra tòa. Theo lời người chồng họ đã đồng thuận ly hôn nhưng vợ anh đã xe tờ giấy đó. Vậy nên trên pháp lý, chúng tôi vẫn còn trách nhiệm vợ chồng nhưng chúng tôi đã đi đến mức ấy rồi.

Về việc bị tố từng đánh đập vợ con, chàng trai này một lần nữa khẳng định: "Cuộc đời của một thằng đàn ông, điều tệ hại nhất mà tôi nghĩ mình không thể làm chính là đánh vợ, con và tôi tuyệt đối không làm việc này".

Bài tố cáo của chị vợ chia sẻ trên mạng xã hội



Đồng thời anh khẳng định chưa bao giờ đuổi vợ ra khỏi nhà và không cho vào. "Nhưng có tình tiết là cả tôi và M từng không ở chung cùng nhau. Mấu chốt là cô ấy tự gom đồ bỏ đi đến tôi còn không biết cô ấy đi lúc nào", anh nói.

Clip Phan Viết Tính và vợ kể chuyện yêu chớp nhoáng trong Người ấy là ai