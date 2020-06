Pháp sư Ấn Độ tử vong do COVID-19 sau tuyên bố `hôn lên tay giúp loại trừ corona`

Sau khi COVID-19 lan rộng ở Ấn Độ và hoành hành ác liệt thì vị pháp sư lại chuyển hướng cho rằng, nụ hôn trên tay sẽ giúp loại trừ virus corona. Mặc dù ngày nào báo đài, truyền thông nước này cũng đưa tin, virus corona chủng mới lây truyền qua các giọt bắn từ miệng và mũi.

Không lâu sau đó, cơ quan y tế Ấn Độ cho biết, vị pháp sư này dương tính với COVID-19 và đã tử vong. Vị pháp sư dường như tự nhiễm bệnh, không rõ nguồn lây nhiễm từ ai.

Người dân Ấn Độ sát trùng tay khi tham gia tang lễ người thân

Được biết, Mumbai, New Delhi và Chennai là những thành phố có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất ở Ấn Độ. Theo dự đoán mới nhất có thể vào cuối tháng 7, nước Ấn sẽ rơi vào đỉnh dịch.



Trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, Ấn Độ đã đưa ra nhiều biện pháp cực đoan để áp chế người dân ra đường, ngăn chặn dịch bệnh. Thế nhưng các biện pháp này không mang đến hiệu quả tốt.