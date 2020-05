Pháp: Truy tố 13 đối tượng liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt trong xe container

Ngày 30/5, hãng tin Urdupoint cho biết 13 đối tượng trên đã bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến việc buôn bán người trái phép có tổ chức, hỗ trợ và tham gia vào đường dây tội phạm.

Được biết, nhóm này bị bắt giữ tại khu vực Paris vào ngày 26/5. Ngoài tội danh buôn người, 6 kẻ trong nhóm này còn bị cáo buộc thêm tội danh giết người khi đối tượng chủ chốt trong băng nhóm buôn người này bị bắt.

Ngoài 13 kẻ bị bắt tại Paris, 13 đối tượng liên quan khác cũng bị bắt tại Bỉ cùng ngày 26/5. Trong số đó, 11 người đã bị cáo buộc tội danh buôn người, lừa đảo và là thành viên của tổ chức tội phạm.

Theo kết quả điều tra, sau khi xảy ra thảm kịch ở Essex cuối năm ngoái, nhóm đối tượng này vẫn tiếp tục hoạt động. Cụ thể, chúng yêu cầu mỗi người phải trả lên tới 20.000 Euro nếu muốn đi từ Pháp sang Anh.



Theo tài liệu của cơ quan công tố, trước đó chiếc container có 39 thi thể là người Việt Nam được phát hiện hồi tháng 10/2019 do đối tượng Eamonn Harrison lái đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi được đưa lên một chiếc phà tới Anh.

Sau đó, tại Anh chiếc container này được đối tượng Maurice Robinson (Bắc Ireland) đưa đến một khu công nghiệp ở hạt Essex sáng sớm 23/10/2019 (giờ Anh).

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Anh vẫn đang thúc đẩy việc điều tra và xác định các nghi can. Tại Anh, 4 đối tượng khác đang bị xét xử, thêm 1 đối tượng nữa đang đối mặt khả năng bị dẫn độ từ Ireland sang Anh để xét xử.

