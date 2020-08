Phạt 42,5 triệu đồng nhóm người tụ tập ăn nhậu, khi bị nhắc nhở còn thách thức, chửi bới tổ công tác

Thượng tá Phan Duy Thạch – Phó trưởng Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, đã ký quyết định xử phạt 5 thanh niên tổ chức ăn nhậu khi Đà Nẵng đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội . 5 đối tượng này bị xử phạt hành chính 42,5 triệu đồng.

Tổ công tác đã đi vào nhắc nhở, đề nghị nhóm thanh niên không được tụ tập, thực hiện đúng lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành mà còn có lời thách thức, chửi chới tổ công tác.

Sau đó, tổ công tác đã mời Công an đến làm việc, khống chế đưa nhóm đối tượng này về trụ sở làm việc. Qua lấy lời khai, nhóm thanh niên này đã thừa nhận hành vi không tuân thủ lệnh giãn cách xã hội của TP.

Cơ quan chức năng tiến hành xử lý, phạt mỗi người 7,5 triệu đồng. Trong đó, có 2 thanh niên bị phạt thêm 2,5 triệu đồng/người vì có hành vi cảnh trở lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ. 5 đối tượng này bị phạt tổng công 42,5 triệu đồng.

Các đối tượng bị xử phạt hành chính vì tổ chức ăn nhậu trong thời điểm đang giãn cách xã hội

Gần đây nhất, vào khoảng 14h30 ngày 3/8, tổ công tác C1-911 Công an đà Nẵng phát hiện tiệm internet Cyber Gaming trên đường Ngô Văn Sở vẫn lén lút mở cửa đón khách, không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Tại tiệm internet này, cơ quan chức năng phát hiện 11 nam thanh niên đang miệt mày cày game. Các thanh niên này chủ yếu là học sinh, sinh viên trên địa bàn. Có nam thanh niên còn thừa nhận đã cày game trong tiệm này liên tục nhiều ngày.