Phạt cửa hàng bán sữa công thức Bội An Mẫn khiến trẻ bị to đầu, suy dinh dưỡng gần 7 tỷ đồng

Cửa hàng bán sữa công thức Bội An Mẫn khiến trẻ bị to đầu, suy dinh dưỡng đã bị phạt gần 7 tỷ đồng sau khi chuyên gia y tế kết luận loại sữa này gây ra các triệu chứng trên.

Ngày 13/5 vừa qua, theo thông tin từ kênh Hồ Nam, Cơ quan Quản lý Thị trường Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền TP Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam điều tra một cửa hàng kinh doanh sản phẩm mẹ và bé . Được biết, yêu cầu này đưa ra sau khi nhiều phụ huynh địa phương phản ánh rằng con họ uống sữa công thức Bội An Mẫn (Bei An Min) và xuất hiện nhiều triệu chứng chậm tăng trưởng, bị to đầu, suy dinh dưỡng.

Cửa hàng trên có tên là Ai Ying Fang, thuộc quận Vĩnh Hưng, TP Sâm Châu. Các nhân viên bán hàng đã quảng cáo tại đây có loại sữa tên Bội An Mẫn, chứa protein dạng bột mà trẻ bị Dị ứng sữa có thể sử dụng. Cửa hàng này còn cam đoan đây là loại sữa bột đặc biệt an toàn cho Sức Khỏe trẻ em. Tuy nhiên sau khi dùng sản phẩm trên một thời gian, nhiều phụ huynh phát hiện ra con mình có biểu hiện lạ. Một số em bị sưng trán, tăng trưởng kém, xương mềm, nhiều trẻ còn bị phát ban, thiểu năng trí tuệ hậu suy dinh dưỡng nặng.

Sau đó, các bậc phụ huynh đã làm đơn kiện và tố cáo cửa hàng này tới cơ quan chức năng. Các chuyên gia y tế sau đó đã kết luận đúng là những đứa trẻ đã dùng Bội An Mẫn xuất hiện triệu chứng chậm tăng trưởng, tuy nhiên chưa rõ việc trẻ bị 'đầu to' có phải do loại sữa này không. Cơ quan chức năng cũng phát hiện Ai Ying Fang mua gần 50 hộp thức uống protein Bội An Mẫn từ công ty Hồ Nam Waverock, bán hết toàn bộ sản phẩm từ tháng 10/2019.

Về phía nhà sản xuất thức uống này là công ty Hồ Nam Waverock Health Industry, họ cho biết sản phẩm của công ty đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, và đây là thức uống protein chứ không phải là sữa công thức. Cửa hàng Ai Ying Fang là nơi chịu trách nhiệm bởi họ đã tự quảng cáo đây là sữa công thức đặc biệt.

Tuy nhiên, quản lý cửa hàng Ai Ying Fang lại nói rằng họ không nhớ cửa hàng có bán sản phẩm Bội An Mẫn này và không chịu trách nhiệm. Sau khi vụ việc được đưa ra, người ta không còn thấy loại sữa này xuất hiện trên các kệ bán hàng trong cửa hàng nữa mặc dù trước đó người bán hàng khẳng định đó là sữa bột dành cho trẻ em.

Cửa hàng Ai Yi Fang bị phạt 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) vì cố tình bán thức uống protein dưới danh nghĩa sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, khiến các bé bị chậm phát triển. Hiện vụ việc liên quan đến Bội An Mẫn vẫn đang là tâm điểm quan tâm của nhiều bậc phụ huynh và người dân Trung Quốc. Trước đó vào năm 2008, người dân nước này cũng từng chấn động trước thông tin có 53.000 trẻ nhiễm bệnh, 12.800 trẻ nhập viện và 4 trẻ tử vong do uống loại sữa nhiễm melamine.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ