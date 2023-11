Chiều 2/11, UBND thành phố Hà Nội - Ban Chỉ đạo Hội thi tổ chức Lễ phát động Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội, lần thứ 30, năm 2023. Chương trình do Thành đoàn Hà Nội là bộ phận tham mưu, Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị đăng cai.

Đồng chí Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Chỉ đạo Hội thi, lần thứ 30

Tham dự lễ phát động có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú.

Đại biểu thành phố Hà Nội có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1975, trải qua 48 năm với 29 lần tổ chức tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội đã thu hút hàng nghìn đơn vị quân, dân y và đông đảo các y, bác sỹ, dược sỹ trẻ hưởng ứng tham gia. Từ Hội thi đã có nhiều đề tài, sáng kiến, kỹ thuật mới được đưa vào ứng dụng hiệu quả trong công tác điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô và cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Lê Hồng Sơn phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Mỗi kỳ hội thi là một lần ghi dấu những đổi mới và phát triển cả về nội dung, hình thức và quy mô tổ chức. Mỗi công trình, mỗi đề tài nghiên cứu hay mỗi đề tài, kỹ thuật được đưa vào ứng dụng, thực nghiệm đều chứa đựng trong đó những tình cảm, tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghiên cứu khoa học với mong muốn được góp phần thực hiện nhiệm vụ cao cả là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Hội thi cũng là dịp để tuổi trẻ ngành y tế Thủ đô được chia sẻ, giao lưu trong việc thực hiện 12 điều y đức của ngành y tế do Bộ Y tế ban hành và bộ quy tắc ứng xử do UBND thành phố Hà Nội ban hành, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Hội thi được tổ chức thành công, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị: Các bệnh viện, cơ sở y tế cần chủ động triển khai, tổ chức tốt hội thi cấp cơ sở; Phát động và xét chọn các đề tài kỹ thuật mới; Tích cực tham gia đầy đủ các nội dung của Hội thi cấp liên viện nhằm tạo phong trào thi đua nghiên cứu khoa học sâu rộng, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ ngành y tế.

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Ban Giám đốc các Bệnh viện, cơ sở Y tế quan tâm đầu tư và đồng hành, hỗ trợ các y bác sỹ trẻ trong nghiên cứu các đề tài, kỹ thuật mới, rèn luyện kỹ năng, tay nghề, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác, đồng thời, động viên các y, bác sĩ trẻ không ngừng trau dồi kiến thức, đạo đức nghề nghiệp thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

"Các hoạt động của hội thi cần được tổ chức bài bản, công khai, minh bạch, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả đảm bảo Hội thi là sân chơi bổ ích, phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích của y bác sỹ trẻ trên địa bàn Thành phố" - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn lưu ý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi Lê Hồng Sơn trao Cờ truyền thống cho Bệnh viện Thanh Nhàn

Sau Lễ phát động, hội thi sẽ diễn ra từ ngày 2/11 đến 15/12/2023. Trong đó, các đơn vị sẽ tổ chức các hội thi cấp cơ sở để lựa chọn đề tài kỹ thuật tham gia Hội thi Liên viện cấp thành phố. Các đơn vị sẽ gửi hồ sơ tham gia Hội thi về Bệnh viện Thanh Nhàn, trước ngày 30/11/2023. Dự kiến, ngày 15/12/2023 sẽ diễn ra Lễ tổng kết Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội, lần thứ 30, tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30, năm 2023 được tổ chức gồm 4 nội dung chính với nhiều điểm mới, sáng tạo so với các kỳ trước, như: Thi thao diễn các đề tài, kỹ thuật mới trong ngành y tế; Triển lãm sáng tạo trẻ ngành Y tế Thủ đô; Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế”; Tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân khó khăn và các đối tượng chính chính sách, người có công với cách mạng.

Vương Vân