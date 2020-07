Người dân phát hiện Bưu điện Cầu Voi bị 2 kẻ lạ mặt đột nhập sau 12 năm kể từ khi án mạng xảy ra

Liên quan vụ tử tù Hồ Duy Hải, mới đây tờ Thanh Niên có đưa tin, người dân phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập vào hiện trường vụ án sau 12 năm kể từ khi án mạng xảy ra.

Cụ thể, ngày 21/7, ông Phạm Văn Khéo – Trưởng ấp 5 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An ) cho biết, có 2 thanh niên lạ mặt đột nhập vào bưu điện Cầu Voi nằm ở QL1, thuộc ấp 5, xã Nhị Thành.

Ông Khéo cho biết, khoảng 16h ngày 21/7, 2 thanh niên đến quán bán đồ trước cửa bưu điện ngồi một lúc rồi đi thẳng vào bên trong. Người bán hàng trước cửa bưu điện không biết tại sao hai người này có chìa khóa mở cửa. Khi họ vào thì đi xung quanh rồi xuống nhà vệ sinh, đi lên tầng.

Hai người lạ mặt này còn tiến hành quay phim, chụp ảnh ở nhiều vị trí quan trọng trong vụ án của Hồ Duy Hải như bồn rửa tay trong nhà vệ sinh và nhiều nơi khác. Thấy hai người này có vẻ bất thường nên người dân gọi điện thông báo cho trưởng ấp.

Bưu điện Cầu Voi bị đột nhập sau 12 năm xảy ra án mạng

Khi 2 người này cố tình không chấp hành yêu cầu, ông Khéo đã gọi đến ban Công an xã trao đổi thì họ mới chịu đi. Cũng theo ông Khéo, hai người này đi xe máy mang BKS 86G.

Theo thông tin đã đưa trước đó, bưu điện Cầu Voi là hiện trường vụ án giết người, trong đó 2 nạn nhân tử vong là nhân viên bưu điện, hung thủ được xác định là Hồ Duy Hải. Vụ án xảy ra vào năm 2008. Cho đến nay, đã 12 năm nhưng vụ án vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Gần đây nhất là vào ngày 21/7, trong buổi họp báo về Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Vụ trưởng Vụ Thực hành Hồ Đức Anh, quan điểm của Viện trưởng VKSND Tối cao là sẽ thực hiện quyền kiến nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải.

Your browser does not support HTML5 video.

Đề nghị thực nghiệm lại hiện trường vụ án Hồ Duy Hải