Phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có triệu chứng sốt, sổ mũi

Ngày 31/7, theo Zing , lãnh đạo UBND quận 5 ( TP.HCM ) cho biết đơn vị vừa phát hiện 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong khi đang tuần tra vào đêm khuya ngày 30/7 trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5) thì công an phường 7, quận 5 phát hiện 2 thanh niên trên và đưa về trụ sở.

Vào thời điểm kiểm tra, cả 2 thanh niên này đều không xuất trình được hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân. Hai người này SN 1991 và 1995, đều tới từ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong đó, có một người có triệu chứng sốt, sổ mũi, nghi vấn nhiễm COVID-19 nên đã được đưa tới điểm cách ly tập trung ở quận 5. Sau đó Trung tâm Y tế quận 5 đã khử trùng và sát khuẩn trụ sở Công an phường 7 để đảm bảo an toàn.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhiều khả năng cùng liên quan tới đường dây nhập cảnh trái phép vừa được triệt phá. Trước đó vào ngày 30/7, Công an quận Tân Phú đã bắt giữ 11 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép, ngoài ra còn 8 người khác trong nhóm này đã bỏ chạy. Qua kiểm tra, nhóm người này cho biết mình đên từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sau đó, nhóm người trên được đưa tới điểm cách ly ở số 28 Chế Lan Viên, quận Tân Phú.

Cũng trong ngày 30, Công an phường 2, quận Tân Bình đã phát hiện 8 người Trung Quốc gồm 6 nam và 2 nữ đang tập trung ở Công viên Gia Định. Sau đó vào ngày 31/7, Công an quận Bình Tân tiếp tục bắt quả tang 28 người Trung Quốc vượt biên vào TP.HCM.

Cũng trong ngày 31/7, theo báo Lao Động, Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu đường dây môi giới đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Danh tính 2 đối tượng này là: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1971, trú tại số nhà 015, đường M17, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1972, trú tại Đường 7B, Khu tái định cư Đắc Lành, phường Phước Đông, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đáng chú ý, 2 đối tượng khai kể từ đầu tháng 4/2020 đến khi bị bắt chúng đã thực hiện thành công lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP HCM.

