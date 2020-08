Rùng mình với hình ảnh 24 tấn nội tạng lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại kho đông lạnh ở Hải Phòng

Theo nguồn tin từ Infonet, ngày 20/8/2020, Đội Quản lý thị trường số 10 huyện An Dương phối hợp với đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra đột xuất kho hàng đông lạnh ở tổ dân phố 8, khu dân cư Trang Quan (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng ) thì phát hiện: 24 tấn nội tạng lợn có nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn châu Phi và 2 tấn sản phẩm đông lạnh khác không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.