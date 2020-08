Bất chấp dịch COVID-19, tiếp viên massage ở Đồng Nai vẫn hồn nhiên `tắm tiên` với khách

Theo nguồn tin từ Zing , Đội phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phát hiện 3 cơ sở massage là Thanh Thanh Thúy, Vạn Thúy Kiều và Thiên Ngân trên địa bàn thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom bất chấp lệnh cấm vẫn mở quán đón khách giữa mùa dịch.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 15/8, cảnh sát bắt quả tang 3 phòng tại cơ sở Thanh Thanh Thúy gồm cả nhân viên và khách đang cùng nhau "tắm tiên", có biểu hiện khiêu dâm.

Tại cơ sở Thiên Ngân, khi lực lượng chức năng ập vào thì phát hiện 3 nữ nhân viên đang khỏa thân cùng khách hàng nam. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện thêm 3 nhân viên tại cơ sở Vạn Thúy Kiều đang kích dục cho khách.

Tại trụ sở Công an, các nhân viên này khai nhận ngoài lương tháng được trả thì họ còn nhận được tiền "bo" của khách và thu hút khách vào tiệm.

Phát hiện 3 cơ sở massage cho nhân viên `tắm tiên` với khách

Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ việc các cơ sở massage này núp bóng hoạt động khiêu dâm, mại dâm trá hình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm của các cơ sở này.

Về tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai, hiện đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 595 và bệnh nhân 669. Bên cạnh đó 182 hộ dân với khoảng 900 nhân khẩu khu phố 3 (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) được cách ly trong 14 ngày từ 12h ngày 3/8.

Ngay sau đó, Đồng Nai yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, massage từ 0h ngày 1/8. Công an tỉnh Đồng Nai bắt đầu tiến hành xử phạt hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vứt khẩu trang không đúng quy định từ 0h ngày 14/8.