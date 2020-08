Chân dung 3 quái nữ tiếp ta tay cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh làm việc với 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Bạc Liêu theo đúng quy định Pháp luật

Danh tính các đối tượng nhập cảnh trái phép được xác định là: Liu Feng (34 tuổi), Liu Wu (31 tuổi), Dong Chao Jiang (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc).

Theo cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu, ngày 23/7, Liu Feng, Liu Wu, Dong Chao Jiang cùng với Lò Thị Păn (23 tuổi; ngụ tỉnh Lai Châu), Võ Thị Thanh Thúy (25 tuổi; ngụ tỉnh Tây Ninh) và Sơn Thị Hoàng Nhi (24 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) thuê xe ô tô đi từ Tây Ninh đến Bạc Liêu với mục đích du lịch, thăm quan. Tại Bạc Liêu, nhóm người này đăng ký nghỉ ngơi tại khách sạn ở phường 1, TP Bạc Liêu.

Qua công tác rà soát, nắm bắt tình hình từ quần chúng nhân dân, Công an TP Bạc Liêu phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra hành chính khách sạn mà nhóm này đang lưu trú.

Qua làm việc cơ quan chức năng phát hiện cả 6 người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân. 3 người đàn ông Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam theo đường chính ngạch,.

Cơ quan chức năng đã đưa các đối tượng này về trụ sở làm việc. 3 người Trung Quốc khai nhận, đã nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua biên giới ở Lào Cai. Sau đó, các đối tượng này di chuyển lên Lai Châu, Tây Ninh, Bạc Liêu để du lịch.

4 trường hợp bị bắt giữ là Nguyễn Văn T. (33 tuổi), Nguyễn Văn Th. (45 tuổi), Ngô Thị M. (39 tuổi; cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn H. (41 tuổi, ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Các đối tượng này khai, trước đó đã bắt xe từ Nghệ An đến thị trần Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và đến khoảng 10h ngày 8/8, họ đi bộ theo đường tiểu ngạch để xuất cảnh trái phép sang Lào với mục đích kiếm việc làm. Riêng ông H. bị phát hiện, bắt giữ trong lúc theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.