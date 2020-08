Phát hiện 3 xế đi từ tâm dịch Quảng Nam khai báo gian dối để tránh cách ly y tế

Cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế đang tiến hành xử lý nghiêm đối với 3 tài xế lái xe khai báo gian dối lịch trình khi đi vào địa bàn tỉnh này. Các đối tượng này đi từ vùng dịch ra nhưng khai báo gian dối để trốn cách ly.

Cơ quan chức năng xác minh danh tính 3 tài xế này là: Trần Đình Tài (sinh năm 1972, ở xã Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam); Phạm Hưng Việt (sinh năm 1982, ở xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam); Đinh Minh Thủy (sinh năm 1990, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Cụ thể, khoảng 15h ngày 9/8, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện 3 xe đầu kéo mang biển số tỉnh Quảng Nam (tâm dịch COVID-19) đỗ trên đường Phạm Văn Đồng (phường Vỹ Dạ, TP Huế). Các xem mang BKS 92C 006.49, 92C 173.16 và 92K 9923.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tiến hành kiểm tra hành chính. Tại đây, 3 tài xế có phù hiệu màu vàng, đây là phù hiệu được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo thực hiện để kiểm soát phương tiện vận tải vào địa bàn.

3 tài xế khai báo gian dối

Theo quy định, những xe đến từ vùng không có dịch sẽ được cấp phù hiệu màu vàng và được phép đi vào địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thế nhưng trong quá trình trích xuất thông tin thì phát hiện, 3 lái xe này đi từ vùng dịch COVID-19 ở Quảng Nam. Sau đó di chuyển đến Quảng Ngãi và đến đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế để trả hàng.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, các tài xế khai: Ngày 8/8, những người ngày điều khiển xe từ Quảng Nam vào Quảng Ngãi để nhận hàng. Tiếp đó, những tài xế này lên website đăng ký vận tải hàng hóa vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế theo quy định.

Đáng nói, các tài xế này đã khai báo đị điểm xuất phát từ Bình Định - đây là địa phương được phép lưu thông vào Thừa Thiên - Huế nên khi qua chốt kiểm soát ở Phú Lộc các tài xế dễ dàng qua mắt cơ quan chức năng, đi vào TP Huế giao hàng.

Một trong ba chiếc xe bị giữ

Sau khi xác định được thông tin và lịch trình di chuyển của những người này, cơ quan chức năng đã tiến hành cách ly y tế họ ở Trường nghiệp vụ Thuế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

