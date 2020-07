53 kiện hàng gửi bưu điện không có người nhận, kiểm tra mới hốt hoảng khi toàn hung khí nguy hiểm

Theo Thanh Niên, vào sáng 12/7 Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, súng hơi... được gửi qua đường bưu điện từ các tỉnh phía Bắc.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra người gửi, nhận những kiện hàng này là ai.



Theo thông tin ban đầu, sau khi Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang nắm được việc có tới 53 kiện hàng từ đầu tháng 6/2020 được Bưu điện tỉnh An Giang tiếp nhận, ghi nhiều địa chỉ ở An Giang.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng không có người tới nhận, thấy khả nghi nên lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Trung tâm khai thác và vận chuyển của Bưu điện tỉnh tiến hành kiểm tra các bưu kiện.





Theo Đại đoàn kết, sau khi tiến hành kiểm tra 53 gói bưu phẩm, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa nhiều loại hung khí như: búa, 13 cây kiếm, 34 cây đao, dao các loại cùng nhiều phụ kiện súng hơi PCP… thuộc các trường hợp cấm mua bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng.

Bên ngoài các kiện hàng, các đối tượng đóng gói đã khéo léo che đậy bằng cách ghi hàng là công cụ nhà bếp, phụ kiện máy photocopy… để có thể qua mặt cơ quan chức năng.



Hiện tại, toàn bộ tang vật đang được Công an tỉnh An Giang tạm giữ để tiếp tục điều tra. Ngoài ra, đơn vị cũng đang tìm hiểu xem người nhận các kiện hàng là ai để có hướng xử lý theo quy định của Pháp luật



