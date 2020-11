Phát hiện 8 phụ nữ trốn cách ly từ Campuchia về Việt Nam qua đường biển

Ngay lập tức, tổ công tác đã cho dừng xuồng để kiểm tra hành chính. Họ phát hiện trên tàu có 2 người đàn ông Campuchia cùng 8 người phụ nữ mang theo rất nhiều hành lý.

Sau đó, cả xuồng cùng các đối tượng được ổ công tác đưa về Trạm kiểm soát Biên phòng Pháo Đài (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên) để điều tra, xác minh vụ việc.



Theo TTXVN, kết quả ban đầu cho thấy, danh tính 2 người đàn ông Campuchia là Prim Chanh Đa và Súp Va, đều làm nghề chạy tài thuê. Trước đó, hai người này được một người lạ ở thành phố Kep (Campuchia) đưa 8 người phụ nữ về Việt Nam với mức giá là 400.000 đồng/người.



Liên quan đến vụ việc, những người phụ nữ này cho biết từng lén lút nhờ người đưa sang Campuchia bằng đường bộ. Họ đi vào nhiều thời điểm và địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, do lo sợ dịch bệnh COVID-19 ở nước này nên lại nghĩ cách trốn về Việt Nam.



Trước đó, họ phải mất 120-150 USD/người để được đưa sang Campuchia, đến khi trốn về cũng phải trả 100-130 USD/người.



Hiện tại, các đối tượng đã được đưa đi cách ly y tế theo quy định, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

