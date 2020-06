Phát hiện câu nói tiếng Việt gây tranh cãi trong ca khúc của SUGA (BTS), Big Hit nói gì?

Trong ca khúc "What Do You Think?" của SUGA, nhiều người phát hiện nam ca sĩ đã dùng một đoạn tiếng Việt để lồng ghép ngay đoạn mở đầu. Trước tin đồn, Big Hit chính thức lên tiếng phủ nhận.

Thời gian gần đây, ca khúc "What Do You Think?" của SUGA (BTS) đang dấy lên tranh cãi kịch liệt của cộng đồng mạng toàn cầu, khiến một bộ phận không nhỏ tức giận và phẫn nộ. Nguyên nhân bởi, thành viên BTS cùng đội ngũ sản xuất của mình đã sử dụng đoạn sample xuất phát từ bài phát biểu của kẻ thảm sát hàng loạt hơn 900 người năm 1978 - Jim Jones mang vào đoạn mở đầu của ca khúc trên.

Nhiều người cảm thấy ghê rợn bởi ca khúc "What Do You Think?" có lời hát "khoe khoang" về độ thành công và giàu có của anh chàng, bên cạnh đó còn mắng antifan cùng những kẻ haters luôn nhòm ngó. Chính vì lẽ đó, việc sử dụng đoạn sample của một tên sát nhân khét tiếng trong lịch sử đã vấp vải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều người, cho rằng nam ca sĩ đã vượt quá giới hạn cho phép.

Cứ tưởng Big Hit Entertainment lên tiếng xin lỗi là đã nguôi ngoai mọi chuyện nhưng mới đây, người nghe lại phát hiện trong "What Do You Think?" có một câu nói tiếng Việt đầy bí ẩn, đặc biệt nó còn được lồng ghép ngay trong bài phát biểu của kẻ giết người hàng loạt.

Cụ thể, nhiều người khẳng định khi nghe ca khúc ở đoạn từ giây 12 đến giây 16 phát hiện câu nói của một người đàn ông và cụm từ "người dân Nam Bộ" là rõ ràng nhất. Đặc biệt, âm thanh vang vọng văng vẳng kết hợp với âm hưởng bài hát có phần đen tối, đáng sợ vì nội dung ca khúc của SUGA là "cà khịa" antifan.

Sau khi lùm xùm xảy ra, Big Hit đã sửa đổi ca khúc, toàn bộ bài phát biểu ở đoạn đầu bài hát bị lược bỏ thay thế bằng beat không lời. Dù không còn câu nói tiếng Việt lẫn trong bài phát biểu của kẻ sát nhân, khán giả vẫn nghe thấy tại các bản gốc được đăng tải trên youtube dưới dạng vietsub hay lyrics video...

AGUST D - 'WHAT DO YOU THINK?' Lyrics. Chú ý từ giây 12.

Đáng sợ hơn, một trang tin tức Việt Nam cũng như nhiều diễn đàn khác khẳng định, câu nói tiếng Việt trong đoạn mở đầu của "What do you think" nằm trong bài phát biểu của Cựu Tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Đây được xem là một trong những người đã gây ra đau thương mất mát cho Việt Nam, thế nhưng câu nói của Ngô Đình Diệm lại xuất hiện trong ca khúc của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng thế giới khiến tranh cãi càng thêm bùng nổ.



Liên quan đến vấn đề này, mới đây BIG Hit đã lên tiếng phủ nhận vấn đề thông qua tờ Newsen, khẳng định việc câu nói tiếng Việt trên không phải của Ngô Đình Diệm và các tin đồn đều vô căn cứ. Bên cạnh đó, công ty còn khẳng định: "Nếu bạn nghe bài hát trên ở nền tảng SoundCloud, bạn sẽ không nghe được câu tiếng Việt nào. Big Hit cũng tuyên bố đây là điều không đúng ngay lập tức. Những nghi ngờ và những bản tin trong nước lan truyền khắp internet chỉ là tin đồn cũng như thông tin sai lệch, không trải qua bất kì quy trình xác nhận nào, theo Trí thức trẻ.

Lời phủ nhận của Big Hit càng khiến cộng đồng mạng Việt tức giận. Nguyên do bởi công ty mới chỉ phủ nhận câu nói đó không phải của Ngô Đình Diệm chứ chưa giải thích cũng như đưa bằng chức rõ ràng về việc bản sample có câu nói tiếng Việt hay không. Hầu hết mọi người đều cảm thấy cách xử lý của công ty chưa được thỏa đáng và SUGA vẫn nhận về nhiều chỉ trích gay gắt.

Liên quan đến vụ việc, sáng nay, Dispatch cũng đã chính thức vào cuộc làm rõ quá trình sản xuất ca khúc "What do you think" của SUGA, chỉ ra trách nhiệm của nam ca sĩ cũng như mong chờ vào 1 lời giải thích vàxin lỗi hợp lý hơn từ phía cá nhân nam thành viên BTS - người sản xuất chính cho mixtape "D-2" dưới nghệ danh solo Agust D.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ