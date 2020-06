Phát hiện cây cầu hoa giấy đẹp mơ màng, team Hà Nội thích mê check-in, sống ảo

Khi mùa hè về, thời tiết quang đãng và ấm áp hơn thì nhu cầu chụp ảnh, check-in ngoài trời của giới trẻ ngày càng tăng. Với team mê sống ảo ở Hà Nội , những địa điểm như phố đi bộ, bãi đá Sông Hồng, đường tàu Phùng Hưng, con đường gốm sứ,... đều đã đi đến mòn chân từ lâu, không còn gì mới mẻ. Bởi vậy, nhiều bạn trẻ rất khát khao tìm kiếm những địa điểm đẹp mới, cũng không quản xa xôi du hí tới tận nơi để có những bức ảnh để đời tô điểm cho trang mạng cá nhân.

Gần đây, team Hà Nội đều tỏ ra 'phát sốt' khi khám pha ra một điểm check in mới vô cùng rực rỡ, là cây cầu hoa giấy Bắc Hưng Hải. Hình ảnh dải hoa giấy tươi tốt hồng rực trải dài hai bên cầu đã nhanh chóng hớp hồn hội thích sống ảo. Được biết, cây cầu hoa giấy này được đưa vào hoạt động từ tận năm 2014, nhưng phải đến gần đây thì địa điểm này mới được dân tình chú ý.

Cây cầu Bắc Hưng Hải nằm trên tuyến đường liên tỉnh ừ Hà Nội đi Hưng Yên, trải dài hơn 21,5 km. Vốn thuộc công trình điểm nhấn của khu đô thị Ecopark, nơi đây đã từng là điểm đến chụp ảnh của một số bạn trẻ không ngại đường xa. Tuy nhiên, phải đến khi Starbucks Ecopark được mở cửa mới đây, cung đường hoa giấy này mới được biết đến nhiều hơn.

Theo chia sẻ của bạn Lan Hương (Hà Nội), có 2 cách để đi tới cầu hoa giấy chụp ảnh an toàn: "1 là đi taxi, 2 là gửi xe ở Starbucks Ecopark gần đó rồi đi bộ lên chụp ảnh. Nếu để xe dưới lòng đường sẽ bị nhắc nhở hoặc bị phạt". Quảng đường đi từ Hà Nội tới đây dài khoảng 10km, chỉ mất 30 phút là tới nơi. Từ khi được biết đến, cây cầu hoa giấy được nhiều người ưu ái gọi là "Góc sống ảo 0 đồng" bởi bạn chẳng mất đồng nào cũng có thể thoải mái chụp những pô ảnh đẹp rạng ngời nơi đây.





Mới đây, tình cũ của Quang Hải là Nhật Lê cũng đã tranh thủ tới cây cầu hoa giấy check-in, tạo dáng dịu dàng bên hàng hoa giấy rực rỡ. Nhật Lê còn vui vẻ tâm sự rằng đây là một chốn sống ảo tuyệt vời: "Dự là điểm đến thích hợp cho những ai có tâm hồn yêu thiên nhiên như Lu". Không ít nhóm bạn đã xúng xính diện váy vóc xinh đẹp, tới đây tạo dáng chụp ảnh thả thích.

Thời điểm lý tưởng để tới đây chụp ảnh là khoảng 5-6h chiều, nắng đã tắt dần, thời tiết không còn quá oi bức. Nên chọn những trang phục có tông màu pastel nhẹ nhàng, nhã nhặn như trắng, be, hồng nhạt,... càng làm rực lên sắc hồng của những khóm hoa giấy mỏng manh. Ngoài ra cũng có thể kết hợp thêm các phụ kiện như túi xách, mũ nón mang phong cách vintage để dễ dàng tạo dáng, khoe sắc bên dàn hoa giấy lung linh.

