Phát hiện chồng sắp cưới cắm sừng qua... gmail

Bị lừa dối đã đành, lại còn lừa dối khi chuẩn bị đám cưới thì chẳng còn đau đớn, xót xa gì hơn. Mới đây, một câu chuyện tương tự được một bạn nữ chia sẻ trên NEU Confession đã khiến nhiều người chú ý.

Được biết, bạn nữ năm nay 26 tuổi, còn bạn trai đã 30. Cả hai đều đã công ăn việc làm ổn định nên chuyện cưới xin cũng chẳng xa xôi gì nữa. Thực tế, đôi bên cũng đã có kế hoạch cưới xin nhưng đều bị lỡ. Lần đầu tính ra Tết cưới nhưng đành phải hoãn do dịch bệnh. Đến lần 2 là sau tháng 5, gia đình hai họ tính tháng 8 sẽ cưới và ăn hỏi luôn một ngày. Cách đây 2 tháng cũng đã gặp mặt hai nhà, dạm ngõ xong xuôi... nhưng cũng phải tiếp tục hoãn vì dịch bệnh bùng phát trở lại.

Theo cô gái, tiền đặt cọc chụp ảnh cưới, cọc cỗ cưới đều đã chi hết rồi, chỉ đợi đến ngày là triển thôi. Thế nhưng cuộc đời không như mơ, ở giây phút chót cô lại phát hiện ra mình bị người yêu 'cắm sừng'.

Cô gái kể: "Thật ra mình cũng hay kiểm tra điện thoại, tin nhắn, messenger, zalo, cả instagram xem có nhắn tin hay mối quan hệ ngoài luồng nào không. Thực ra thì cũng chẳng có gì, kể cả dạm ngõ rồi mình vẫn phải làm vậy cho chắc, thế nhưng mình không thể ngờ mình lại bị cắm sừng qua... gmail.

Không phải ở hộp thư đến hay đi, nó nằm ở mục “Thư rác” của gmail, tin/thư ở đây sau 30 ngày là tự động xóa. Lúc mình phát hiện còn không biết, tưởng xóa rồi là xóa hẳn, ai ngờ xóa rồi nó vào mục thùng rác và 30 ngày sau mới mất".

Từ đống tin nhắn rác, cô gái biết được tất cả thời gian, địa điểm mà bạn trai với người kia nói chuyện tâm tình. Có lẽ cặp đôi chủ yếu gặp nhau trực tiếp và hạn chế nhắn tin. Cô gái còn sốc hơn khi biết ' tiểu tam ' không phải ai xa lạ mà chính là bạn thân của người yêu mình.

Được biết, cô bạn thân này đã có 1 đời chồng và 1 cô con gái, từng lấy chồng năm 21 tuổi. Khi biết chuyện, cô gái nói hết mọi thứ với bố mẹ đẻ, và tất nhiên đám hỏi đám cưới cũng bị dẹp hết. Cô cũng chia tay người yêu, còn anh chàng kia bị bố mẹ chửi cho một trận vì không ngờ lại sống tồi đến vậy.

Cuối cùng, cô gái cũng nhắc nhở chị em rằng: "30 chưa phải là Tết, nếu muốn cắm sừng thì kể cả đang bắn pháo hoa vẫn cắm sừng được nhé và còn có thể cắm sừng qua Gmail được cơ". Đây cũng là một lời khuyên cho các cô gái, khi yêu nên thật tỉnh táo, nếu phát hiện nửa kia phản bội thì nên dứt khoát, thà 'đau ngắn còn hơn đau dài', tránh tương lai đau khổ về sau.

