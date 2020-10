Kinh hoàng phát hiện gần 1,5 tấn da và mỡ heo thối chuẩn bị tuồn đi HCM tiêu thụ

Tin tức mới nhất ngày 3/10, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an TP Biên Hoà ( Đồng Nai ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ và tiếp tục xử lý vụ việc gần 1,5 tấn da và mỡ heo bốc mùi hôi thối được phát hiện trong 1 cơ sở sơ chế biến thịt heo ở phường Bình Đa, TP Biên Hòa.



Được biết, chủ cơ sở này là ông Nguyễn Viết Vinh (35 tuổi) có địa chỉ tại tại tổ 35, khu phố 4, phường Bình Đa.

Ảnh: Người Lao Động



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 1/10 các trinh sát đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa phối hợp các cơ quan chức năng địa phương đã bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở thu gom mỡ heo của ông Vinh.



Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang tiến hành sơ chế khoảng 800 kg da và mỡ heo đã bốc mùi hôi thối được đặt trên nền nhà bẩn.



Ngoài ra, tại cơ sở của ông Vinh còn ghi nhận thêm 600 kg mỡ và da đã qua sơ chế trong tủ lạnh. Điều đáng nói, tất cả số sản phẩm này đều không có giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Ảnh: Công an Đồng Nai



Theo Theo Zing , qua quá trình làm việc ông Vinh cho biết, số da và mỡ heo này được thu gom từ các chợ đầu mối trên địa bàn TP Biên Hòa. Sau khi được sơ chế, số da và mỡ heo này sẽ bán cho các nhà hàng, quán ăn ở TP HCM.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ