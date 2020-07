Phát hiện kho hàng lậu hơn 100.000 sản phẩm các loại tại Hà Nội do người Trung Quốc đứng đầu

Tin tức mới nhất ngày 18/7, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, Tổ công tác 368 (Tổ công tác về Thương mại điện tử) phối hợp với Cục QLTT Hà Nội sau khi tiến hành kiểm tra đã phát hiện một kho hàng với số lượng lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 16/7 sau khi kiểm tra Cơ sở kinh doanh nằm trong khuôn viên Cảng ICD Mỹ Đình (số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng QLTT đã phát hiện số lượng lớn các mặt hàng được đóng gói trong bao tải, thùng carton và túi nilon, bên ngoài dán các thông tin về các chủ hàng để chuẩn bị chuyển phát.

Do số lượng hàng hóa quá lớn, lực lượng QLTT đã mất hơn 1 ngày kiểm đếm hàng.

Được biết, Cơ sở này thuộc Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (chi nhánh Hà Nội) do ông FANG HONG YUAN (Quốc tịch Trung Quốc) đứng đầu. Trụ sở chính của Công ty nằm tại 199 đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM.



Do số lượng hàng hóa quá lớn, lực lượng QLTT đã mất hơn 1 ngày kiểm đếm hàng, phát hiện tổng cộng hơn 100.000 sản phẩm và hơn 20 bao hàng đang tiếp tục kiểm đếm. Các mặt hàng vô dùng đa dạng, gồm: đồ gia dụng các loại, mỹ phẩm dưỡng da, mặt nạ, dầu gội, dầu xả, xịt khoáng, chăn ga các loại mang nhãn Zara Home, quần áo Adidas, ấm đun nước điện, kem đánh răng, bóng đèn xe, máy tập thể lực, sữa bột, cao xoa bóp, táo sấy khô...



Ngoài ra, bên trong còn có các sản phẩm tiết kiệm điện (đã được cơ quan truyền thông và cơ quan chuyên môn cảnh báo là lừa dối người tiêu dùng), các miếng dán Ngoài ra, bên trong còn có các sản phẩm tiết kiệm điện (đã được cơ quan truyền thông và cơ quan chuyên môn cảnh báo là lừa dối người tiêu dùng), các miếng dán Giảm cân , tiêu mỡ chưa đóng bao bì. Tuy nhiên, bên cạnh lại có bao bì kèm theo, có mã vạch ghi sản xuất tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Tổng cộng hơn 100.000 sản phẩm và hơn 20 bao hàng hóa đang được tiếp tục kiểm đếm.

Doanh nghiệp chỉ cung cấp được duy nhất 1 hóa đơn giá trị gia tăng số 0000274 ngày 2-7-2020 kèm tờ khai hải quan số 103339218401 về 340 máy tập bụng TOSHIKO trong tổng số hàng trên. Thế nhưng khi đối chiếu dễ dàng phát hiện không phù hợp về kích thước và chủng loại.





Trong quá trình kiểm tra, lực lượng QLTT cũng đã phối hợp với các đơn vị đại điện pháp lý của các nhãn hàng đang được bảo hộ tại Việt Nam như Zara, Adidas… để xác nhận hàng thật, hàng giả. Theo QLTT nhận định, đây là vụ việc vận chuyển và tiêu thụ hàng lậu điển hình để lừa dối người tiêu dùng thông qua việc lợi dụng công nghệ số, thương mại điện tử và loại hình kinh doanh bưu chính.

Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc. Nguồn: Người Lao Động.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ