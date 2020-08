Phát hiện mã gen virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở Hải Dương trùng khớp với virus ở Đà Nẵng

Chiều 15/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Dương tổ chức họp khẩn bàn các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh. Cũng trong chiều tối 15/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã công bố thêm một ca mắc COVID-19 liên quan đến quán ăn Thế giới bò tươi ở 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Đó là ca bệnh 950 (BN950), đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Đáng chú ý bệnh nhân đã từng đi du lịch Sapa, gặp gỡ nhiều bạn bè và gia đình

Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương ngay khi nhận được thông tin đã tiến hành phong tỏa khu phố và khử trùng nơi ở của bệnh nhân ở phố Trần Văn Giáp, khu đô thị phía Tây Nam Cường, thành phố Hải Dương và nhà số 88, Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách; khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp đã tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó có trường Trung học phổ thông Hồng Quang, thành phố Hải Dương.

Ngay trong cuộc họp khẩn chiều 15/8, lãnh đạo thành phố Hải Dương đã yêu cầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn làm việc quyết liệt hơn nữa; phong tỏa toàn bộ các khu vực có các trường hợp dương tính với COVID-19; khuyến cáo với các huyện, thị xã giáp ranh đề nghị mọi người dân hạn chế tối đa việc đi và đến thành phố Hải Dương nếu không có việc thực sự cần thiết; khẩn trương hoàn thành xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2…

Cũng trong cuộc họp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương Nguyễn Đình Thực cho biết Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa thực hiện xét nghiệm và sau khi giải mã gene cho thấy virus SARS-CoV-2 ở các ca bệnh ở Hải Dương cho kết quả giống với virus SARS-CoV-2 gây bệnh ở Đà Nẵng.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính tới trưa 15/8, các cơ quan chức năng đã tìm kiếm được 621 trường hợp F1 liên quan đến các 5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ở quán ăn Thế giới bò tươi, số 36, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương.

Cơ quan chức năng hiện đã lấy được 526 mẫu để xét nghiệm. Dự kiến trong ngày 16/8, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1 của nhà hàng ở số 36, phố Ngô Quyền. Đây là một ổ dịch COVID-19 mới tại miền Bắc khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Tỉnh Hải Dương hiện đã và đang trong thời gian cách ly toàn thành phố Hải Dương kéo dài 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 14/8.

