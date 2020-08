Thí sinh hoang mang trước nghi vấn đề thi GDCD mắc lỗi sai nghiêm trọng?

"Trên cùng một địa bàn, khách sạn của chị X và khách sạn của chị Y đều chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ theo quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng ông B là cán bộ có thẩm quyền lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh C làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y sử dụng chất cấm để chế biến thức ăn khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị Y, chị X và anh C

B. Chị Y, ông B và anh C

C. Chị X, chị Y và ông B

D. Chị X, ông B và anh C".







Phát hiện lỗi sai trong đề thi GDCD?





Theo HHT, Thạc sĩ Lưu Đức Quang (giảng viên Khoa Luật, trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) - chuyên gia về Luật, đã cho những nhận định khách quan về câu hỏi hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Cụ thể, thầy Quang cho rằng, dựa trên các dữ kiện mà đề bài nêu lên, có thể dễ dàng nhận thấy bà X và Y đã vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo điều kiện kinh doanh khi chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy cho khách sạn của mình.

Do đó, nếu có vi phạm về quyền bình đẳng trong kinh doanh ở đây chỉ có thể là ông cán bộ B - bởi người này trực tiếp xâm phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh giữa hai người X, Y khi chỉ xử phạt một người, bỏ qua cho người còn lại. Riêng anh C vi phạm vì có hành vi vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự người khác.

Dựa vào những luận điểm nêu trên, ông Quang cho biết thêm: "Không có đáp án nào thuyết phục trong 4 đáp án trên. Dữ kiện câu hỏi này lỏng lẻo, nếu buộc phải chọn một trong 4 đáp án trên là một lỗ hổng kiến thức Pháp luật".

Đối với kiến này của Thạc sỹ Lưu Đức Quang, Luật sư Hồng Đức (hiện đang công tác tại VP Luật tại Hà Nội) cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Cụ thể, Luật sư Đức cũng cho biết, theo quan điểm của ông, không có đáp án nào trong 4 đáp án đề bài nêu ra là đáp án chính xác.





Dù chưa biết đề thi GDCD có thực sự mắc phải lỗi trong đề thi hay không, nhưng hiện thông tin đề thi GDCD Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 có lỗi khiến cộng đồng các sĩ tử vừa hoàn thành tổ hợp bài thi KHXH sáng nay không khỏi hoang mang, lo lắng. Chia sẻ trên mạng xã hội , nhiều phụ huynh lo lắng liệu có khả năng thí sinh sẽ mất điểm hoàn toàn đối với câu hỏi này, vì dù có chọn đáp án nào cũng sẽ được chấm là sai?





Hiện chưa rõ trường hợp đề thi không chính xác thì Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ xử lý thế nào.





Các thí sinh vừa hoàn thành bài thi cuối cùng của Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1





Your browser does not support HTML5 video.

Ngày đầu Kỳ thi THPT Quốc gia 2020









Theo Thùy Dương/SKCĐ