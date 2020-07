Phát hiện nam sinh tử vong bất thường trên vỉa hè với con dao cắm trên ngực

Chiều 23/7, Công an quận 9 cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ về cái chết của một nam sinh. Danh tính nam sinh tử vong bất thường trên vỉa hè là T.B.K. (22 tuổi, quê Đắk Lắk), hiện đang là sinh viên năm cuối ở một trường đại học tại TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân đi trên đường nhìn thấy K. đột ngột tấp xe máy vào lề đường D1 phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9. K. lên vỉa hè được vài bước thì bất ngờ ngồi gục xuống đường, bất động. Thấy biểu hiện của nam sinh có nhiều điểm bất thường, người dân đã chạy tới kiểm tra và tá hỏa phát hiện nam sinh này đã tử vong. Được biết, trên ngực của nạn nhân lúc tử vong có cắm một con dao Thái Lan màu vàng, được xác định là hung khí.

BKS 47K -107.36, mặc áo phông màu cam, quần dài đen và mũ bảo hiểm đen. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Nạn nhân đi một chiếc xe máy Yamaha màu đen đỏ có

Theo thông tin trên tờ Công an TPHCM, cách đây hơn 1 tháng, nam sinh này từng nhập viện cấp cứu trong cơn nguy kịch. Khi đó, K. đang ngồi trên ghế đá gần phòng trọ thì bất ngờ bị kẻ lạ xông tới đâm 2 nhát, rất may được cấp cứu kịp thời nên bảo toàn tính mạng. Sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm nhưng chưa kịp giải quyết thì đến nay tiếp tục xảy ra vụ việc thương tâm. Tuy nhiên, thông tin trên vẫn chưa được xác thực, Tuổi trẻ xã hội sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc này.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Linh Chi/SKCĐ