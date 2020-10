Tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường ven biển ở Nghệ An

Chiều 13/10, ông Hồ Ngọc Tăng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh thông tin về vụ nam thanh niên chết bất thường ở ven đường.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/10, người dân di chuyển trên đường ven biển (QL48E), đoạn qua xóm Bình Minh, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai thì bàng hoàng phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường, Khu vực phát hiện thi thể là đoạn đường sát biển, giáp ranh giữa xã Quỳnh Liên và xã Quỳnh Phương.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân

Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang xác minh nhân thân nạn nhân. Khi nào xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Cũng trong sáng 13/10, Công an quận Thủ Đức cũng nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể nam giới trên sông Sài Gòn.

Cụ thể, khoảng 7h sáng nay, chủ sà lan đang chạy trên sông Sài Gòn (đoạn qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) tá hỏa phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dưới sông.

Sau đó chủ sà lan gọi một vài người đến kéo thi thể lên bờ và trình báo cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an vào cuộc lấy lời khai nhân chứng, đưa thi thể về khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 20 - 25 tuổi, mặc áo thun dài màu vàng đen, quần dài màu đen, mang giày hiệu Adidas. Trên người không có giấy tờ tùy thân. Hiện Công an quận Thủ Đức đang xác minh danh tính nạn nhân.

