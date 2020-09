Bàng hoàng phát hiện người đàn ông sống lang thang chết trong ngôi miếu giữa đêm bão

Một nhân chứng kể lại, khoảng 6h sáng khi đang đi bộ ngang qua khu vực Miếu bà ở gần chợ Tam Kỳ (khối phố 2, phường Phước Hòa) thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động trong miếu. Đến gần kiểm tra thì người này đã chết.

Được biết, ông Tám là người sống lang thang ở khu vực chợ Tam Kỳ, trong người có bệnh xơ gan. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm sơ bộ xong thì chính quyền địa phương cùng nhân dân quyên góp tiền để đưa thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự. Theo chính quyền địa phương, trước đó đã từng tổ chức đưa ông Tám về quê nhưng một thời gian sau ông này lại trở lại.

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông sống lang thang

Vào đêm ông Tám tử vong ở TP Tam Kỳ mưa bão lớn do ảnh hưởng của bão số 4 . Thời gian mưa dông sét kéo dài đến hơn 4 giờ đồng hồ.

Trước đó tại Lâm Đồng cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, khoảng 14h ngày 12/11/2019, người dân thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, phát hiện trên vỉa hè, đoạn gần cây xăng vật tư, thi thể một người đàn ông trong tư thế nằm, chân duỗi thẳng, tay cho lên ngực.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính ngay lập tức. Bước đầu xác định, nạn nhân khoảng 60 tuổi, mặc quần áo và áo khoác ngoài màu đen, bên trong mặc áo thun màu xanh.