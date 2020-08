Đột kích 3 cơ sở massage phát hiện nhiều nữ nhân viên đang 'tắm tiên' cùng khách giữa dịch COVID-19

Tin tức mới nhất ngày 16/8, theo báo Đồng Nai, vào khoảng 16h ngày 15/8, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở massage trên địa bàn thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).



Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cơ sở này đã lén lút hoạt động giữa dịch COVID-19, có dấu hiệu núp bóng massage để hoạt động khiêu dâm, mại dâm trá hình.

3 cơ sở massage trá hình để bán dâm cho khách.



Cụ thể, trong quá trình kiểm tra cảnh sát đã bắt quả tang nhân viên khỏa thân đang 'tắm tiên' cùng khách và có biểu hiện khiêu dâm.Tại cơ sở massage Thanh Thanh Thu (B12/29/4, khu phố 5, thị Trấn Trảng Bom), 3 nữ nhân viên trong 3 phòng vip đang thực hiện hành vi này. Đặc biệt ở phòng vip 8, nhân viên và khách đã thỏa thuận giá mua bán dâm là 1 triệu đồng, khi đang mua bán dâm thì bị bắt quả tang.



Ngoài ra, tại 2 cơ sở khác là cơ sở massage Thúy Kiều (số 9, đường Hoàng Việt, khu phố 5) và cơ sở massage Thiên Ân, (số B26, đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu phố 3) cũng có tình trạng nữ nhân viên 'tắm tiên' và kích dục cho khách.

Lực lượng chức năng phát hiện các nữ nhân viên đang bán dâm cho khách.

Qua quá trình điều tra ban đầu, những nhân viên này khai nhận được thêm tiền 'bo' của khách ngoài lương cứng hàng tháng. Theo đó, các cơ sở massage này đều ngấm ngầm hoạt động kích dục, khiêu dâm và mại dâm trá hình. Bên cạnh đó, chủ các cơ sở cũng có nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng.



Điều đáng nói, các cơ sở này đều là hoạt động trái phép khi tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như quán bar, karaoke, massga từ 0h ngày 1/8 để phòng chống dịch COVID-19.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ