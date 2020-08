Rùa vàng cực hiếm `chào đời`, người dân Nepal hoan hỉ coi là hiện thân của thần Vishnu tối cao

Tờ Daily Star đưa tin, một chuyên gia ở Nepal phát hiện ra một con rùa vừa chào đời đã sở hữu màu vàng óng toàn thân. Con rùa này đã được thả về tự nhiên sau đó. Họ lo sợ rằng, với màu sắc cơ thể như thế nó khó có thể sống sót trong tự nhiên được.

Sự ra đời của con rùa màu vàng khiến người dân Nepal vô cùng hoan hỉ. Họ tin rằng, con rùa này là hiện thân của thần Vishnu. Đây là một trong 3 vị thần quyền lực trong nền văn hóa Nepal, bên cạnh đó là thần Brahma và thần Shiva.

Đây là con rùa vàng cực hiếm thứ 5 được phát hiện trên toàn thế giới

Rùa vàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn hóa tôn giáo của người Nepal. Trong thần thoại Hindu nói chung, thần Vishnu mang hình dạng một con rùa để cứu vũ trụ khỏi sự hủy diệt. Chiếc mai trên thân rùa là biểu thị bầu trời và mai dưới biểu thị đất.

Tuy nhiên, chuyên gia về bò sát Kamal Devkota lại cho rằng, sự ra đời của con rùa vàng này không có gì quá kỳ lạ. Con rùa thuộc loài Lissemysunctata andersoni. Con rùa này được Kamal Devkota phát hiện cách đây vài ngày.

Đây được cho là lần thứ 5 rùa vàng thuộc loài Lissemysunctata andersoni được phát hiện trên toàn thế giới . Lần đầu tiên phát hiện ra một con rùa vàng tương tự cũng ở Nepal.

Dưới góc độ khoa học, màu sắc độc đáo của con rùa này là do một loại đột biến gen cực hiếm làm thay đổi sắc tố của nó. Hội chứng suy giảm sắc tố thường dẫn đến da trắng, nhợt nhạt hoặc loang lổ. Nhưng trong trường hợp này, các tế bào có nhiều sắc tố vàng xanthophore lại trở nên chiếm ưu thế hơn.

Hội chứng suy giảm sắc tố cũng diễn ra đồng thời trên khắp cả thân, mai lưng của con rùa khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt. Hiện con rùa đã được thả về với tự nhiên.

Người dân Nepal cho rằng đây là hiện thân của thần Vishnu còn chuyên gia giải thích đó là một dạng đột biến gen hiếm gặp

Theo Kamal Devkota: "Ở điều kiện bình thường, màu sắc chàm, xanh lục giúp rùa dễ dàng ẩn nấp trong tự nhiên. Nhưng với con rùa này, màu vàng lại quá nổi bật với môi trường xung quanh. Chưa kể đến việc nó sẽ bị con người săn tìm vì niềm tin tôn giáo".

Trước đó vào năm 2019, các nhà nghiên cứu bắt gặp loài rùa bạch tạng đỏ như "rồng lửa. Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm những con rùa bạch tang màu cam và vàng.

Chuyên gia về rùa bạch tạng Aqua Mike cho biết lần đầu nhìn thấy rùa bạch tạng, ông không tin là thật. Ông lập tức "phải lòng" chúng. "Chúng là những động vật tuyệt vời", Aqua Mike nói.

Chuyên gia Aqua Mike cho biết, ông tốn khá nhiều công sức để chăm sóc rùa bạch tạng, nhất là khi chúng còn nhỏ, thị lực kém, khó kiếm thức ăn. Ngoài ra, cũng như hầu hết động vật bạch tạng khác, chúng rất dễ bị kẻ thù phát hiện vì khác biệt quá rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

6 loài động vật có ngoại hình dễ thương nhưng nội tâm xấu xí không tưởng

Xem thêm: Chuột chù voi tái xuất hiện sau gần nửa thế kỷ biến mất không dấu vết

Theo Thanh Mai/SKCĐ