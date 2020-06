Thấy chồng và con riêng không giống nhau, vợ âm thầm đi xét nghiệm ADN phát hiện sự thật kinh hoàng

Mình lấy chồng đã được vài năm, khi đó anh đã có 2 đứa con riêng 1 trai một gái. Lúc đầu, khi anh mới ly hôn, vợ cũ yêu cầu nuôi con trai và chồng mình đồng ý.

Thế nhưng, kết hôn với mình được vài tháng thì vợ cũ mang con trai trả lại bà nội. Khi đó, con trai riêng của anh đã 6 tuổi, con gái được 4 tuổi. Bà nội đã già yếu nên vợ chồng mình nuôi luôn cả 2 đứa. Mình đã biết chuyện trước khi cưới anh nên cũng thoải mái chấp nhận việc này và thương yêu chúng như con đẻ.

Mọi chuyện khá êm xuôi, trừ việc chồng mình quá nuông chiều 2 đứa, nhiều khi còn thiên vị ra mặt khiến mình tủi thân vô cùng. Đến khi mình sinh bé đầu là con gái, anh vẫn rất yêu chiều và tự hào về con trai lớn của mình. Thời gian anh dành cho con chung rất ít, nhiều khi con gái quấn mẹ nhưng vẫn hỏi bố đâu càng khiến mình thêm buồn.

Ảnh minh họa.

Trên trang cá nhân của anh, anh chỉ toàn khoe ảnh của con trai cứ như chỉ một mình bé là con anh vậy. Rồi khi mình sinh bé trai thứ 2 giống anh y như đúc, lúc này mới nảy sinh nhiều nghi vấn. Vì nếu xét về ngoại hình, 2 đứa con của mình rất giống bố, con gái riêng của vợ cũ cũng có nhiều nét giống nhưng chỉ riêng cậu con trai thì không.

Trước đó, mình cũng nghe nhiều người đồn thổi vợ cũ của anh là người không đàng hoàng. Nghi vấn trong lòng ngày một lớn, đến mức mình không thể chịu nổi và giấu anh đi xét nghiệm ADN

Một buổi chiều, mình đi làm xin về sớm, lén lấy tóc của anh và cậu con trai lớn đến Bệnh viện xét nghiệm. Chiều qua, cầm kết quả trên tay ghi rõ "không cùng huyết thống" mà chân tay mình run rẩy. Vậy là chồng mình và con trai riêng không phải bố con ruột. Mình sốc quá mà chưa biết phải làm sao.

Ảnh minh họa.

Đã mấy ngày trôi qua, mình còn chưa dám nói chuyện này với chồng. Anh nuôi con tu hú đã lâu chẳng lẽ không nhận ra. Mình có nên phanh phui mọi chuyện cho mọi người cùng biết hay không?

