Phát hiện thầy giáo dạy nhạc tử vong bất thường tại nhà riêng ở Hải Phòng

Theo cơ quan điều tra, thi thể thầy giáo dạy nhạc được người thân phát hiện tại nhà riêng. Nạn nhân tử vong do ngạt.

Sáng ngày 5/6, UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng ) đã có báo cáo liên quan đến việc ông L.Q.T (SN 1974, trú tại thôn Thành Công, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) – giáo viên dạy âm nhạc tại trường THCS Đặng Cương tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo báo cáo, sáng ngàu 3/6, ông T. vẫn đến trường làm việc bình thường. Sau khi dạy hết tiết 5 (khoảng 11h15) thì rời khỏi trường và không có biểu hiện gì bất thường. Chiều cùng ngày, ông T. không có tiết dạy hay nhiệm vụ gì khác tại trường.



Tuy nhiên, đến khoảng 0h ngày 4/6, Tuy nhiên, đến khoảng 0h ngày 4/6, gia đình chết lặng khi phát hiện ông T. nằm bất động tại nhà. Người thân đã hô hào hàng xóm sang giúp đỡ đưa ông T. đi cấp cứu nhưng phát hiện ông T. đã tử vong.

Trường THCS Đặng Cương nơi công T. công tác

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an huyện An Dương và UBND xã Đặng Cương. Các đơn vị nghiệp vụ chức năng của ngành Công an sau đó đã vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Qua khám nghiệm sơ bộ phát hiện, ông T. tử vong vào 0h ngày 4/6 do bị ngạt thở. Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong, Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Sự ra đi đột ngột của ông T. không chỉ gây ra nỗi mất mát lớn cho gia đình mà còn là khiến giáo viên nhà trường, học sinh trong trường vô cùng xót xa. Hôm tổ chức lễ tang cho ông T. đồng nghiệp, học sinh đã đến đưa tiễn rất đông.

Về cái chết của ông T., theo Công an huyện An Dương, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành làm rõ, khi nào có kết quả điều tra cuối cùng sẽ thông tin công khai.

