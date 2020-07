Đà Nẵng và Quảng Ngãi có thêm 2 ca nhiễm mới, Việt Nam chính thức có 420 ca mắc COVID-19

CA BỆNH THỨ 419

Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Bộ Y Tế thì ca nhiễm Covid-19 thứ 419 là bệnh nhân nam, 17 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Vào ngày 14/7, bệnh nhân đến thăm anh trai của mình đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Đến ngày 17/7, bệnh nhân trở về Quảng Ngãi bằng xe khách. Trên xe này có trở một số người từ Bệnh viện C Đà Nẵng về Quảng Ngãi.

Ngày 20/7, bệnh nhân lại di chuyển từ Quảng Ngãi đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng thăm anh trai, lúc này bệnh nhân đã có những dấu hiệu sốt nhẹ.

Cũng trong ngày 22/7, bệnh nhân di chuyển từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi bằng tàu. Khi đó bệnh nhân có các triệu chứng như: sốt, ho nhẹ, hơi khó thở. Sau đó bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ngãi.

Ngày 24/7, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ngãi lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Ngày 26/7, kết quả trả về cho thấy bệnh nhân đã bị dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay người này đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn, cơ sở điều trị 2, Khu công nghiệp Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.



CA BỆNH THỨ 420

Ca bệnh thứ 420 được xác định là nữ giới, 71 tuổi, trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 12/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau ngực.

Ngày 22/7 bệnh nhân bắt đầu nhập viện tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ngày 25/7 Bệnh viện C Đà Nẵng đã lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 26/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Như vậy, tính đến 6h chiều ngày 26/7, Việt Nam có tổng cộng 420 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

11.187 người. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly):

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 , hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 5 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 3 ca.





