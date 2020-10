Người dân bàng hoàng phát hiện đầu bếp quán nhậu chết trong tư thế treo cổ ở chân đèo Hải Vân

Sáng 15/10, Công an quận Liên Chiểu ( Đà Nẵng ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây ở dưới chân đèo Hải Vân.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân đi xe máy qua chân đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thì bất ngờ phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên một nhánh cây ven đường. Đến gầy kiểm tra thì phát hiện đây là một nam thanh niên trẻ tuổi.

Ít phút sau cơ quan chức năng vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra. Bước đầu xác định nạn nhân là Võ Văn T. (SN 1998), trú thôn 3, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường

Hiện tại cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm tử thi, lấy thông tin nhân chứng và người thân để làm rõ nguyên nhân.

Cũng tại đèo Hải Vân, rạng sáng nay xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 20 người thương vong. Cụ thể, khoảng 1h sáng nay, tai xế Trương Minh Thìn (SN 1976, trú xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo mang BKS: 51C - 907.23, kéo theo rơ-móoc 51R - 149.29 lưu thông trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), theo hướng Nam - Bắc.

