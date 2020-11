Phát hiện thi thể cụ bà 79 tuổi đang phân hủy trong bao tải cách nhà 50m: Nghi giết người cướp của

Được biết, thi thể cụ bà 79 tuổi được tìm thấy cách nhà khoảng 50m. Theo chị Lê Thị Hựng (con gái bà Khuôn), lực lượng công an đã phát hiện ra thi thể bà Khuôn ở trong nhà vệ sinh của bà Huỳnh Thị Điệp (ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây). Khi được tìm thấy, thi thể bà Khuôn được đựng trong một bao tải và đang trong giai đoạn phân hủy.

Hình ảnh cụ Khuôn trước khi mất tích



Ngay lập tức, công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tập trung thu thập thông tin cũng như chứng cứ để phục vụ điều tra nghi án giết người cướp tài sản. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.



Theo Báo Giao Thông, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa cũng đã mời gia đình bà Khuôn đến lấy thông tin để làm rõ, điều tra cái chết của nạn nhân.

Nơi phát hiện thi thể



Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 28/10, bà Khuôn nhận được thông tin từ 2 người phụ nữ cùng địa phương gọi đến nhà trả nợ. Được biết trước đó, cụ bà 79 tuổi có cho 2 người này vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên, dù nhiều lần đòi nhưng đối tượng vẫn không trả.



Người nhà cho biết, khi bà Khuôn rời khỏi nhà có mang theo nhiều tài sản, gồm 1,2 chỉ vàng cùng hơn 30 triệu đồng rồi đến nhà 2 người phụ nữ trên cách nhà chỉ 50m. Sau đó, bà Khuôn liền mất tích cho đến nay. Khi được phát hiện, thi thể của bà Khuôn không còn tài sản nào trên người, chủ nhà là bà Điệp cũng đang vắng mặt tại địa phương.

Hiện trường cách nhà nạn nhân chỉ 50m



Chị Hựng cho biết thêm, 2 người phụ nữ vay tiền của bà Khuôn thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc. Do đó, khi cụ bà mất tích, chị cùng người thân đã nghi ngờ về việc mẹ mình bị bắt cóc và Chị Hựng cho biết thêm, 2 người phụ nữ vay tiền của bà Khuôn thường xuyên sang Campuchia vào casino đánh bạc. Do đó, khi cụ bà mất tích, chị cùng người thân đã nghi ngờ về việc mẹ mình bị bắt cóc và cướp tài sản . Trước đó, nhiều người cũng nhìn thấy bà Khuôn vào nhà 2 người phụ nữ trên nhưng không thấy đi ra.



Từ ngày bà Khuôn mất tích, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có thông tin nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Cụ thể, Zing dẫn lại lời của chị Hựng cho biết: “Tôi đã nhiều lần đến nhà người hàng xóm này để tìm mẹ nhưng đóng kín cửa. Sáng nay, thấy mùi hôi bốc ra từ căn nhà, tôi linh tính chuyện chẳng lành nên báo công an”.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương



Theo TN/SKCĐ